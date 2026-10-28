 అర్నబ్‌ ఎఫెక్ట్‌.. కోనసీమ అల్లకల్లోలం | Andhra Pradesh: Cyclone Arnab October 28 2026 Updates | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

అర్నబ్‌ ఎఫెక్ట్‌.. కోనసీమ అల్లకల్లోలం

Oct 28 2026 6:53 AM | Updated on Oct 28 2026 7:06 AM

Andhra Pradesh: Cyclone Arnab October 28 2026 Updates

ఏపీలో అర్నాబ్ తుపాను విధ్వంసం సృష్టించింది. కోనసీమలో 19 మండలాల పరిధిలో వందలాది చెట్లు, విద్యుత్ స్తంభాలు నేలకొరిగాయి. ఏకధాటిగా కురిసిన ఈదురు గాలులతో భారీ వర్షం కురిసింది. నేలకూలిన.. లోతట్టు ప్రాంతాలు  జలమయమయ్యాయి. ఈదురు గాలుల తీవ్రతకు తీరప్రాంతవాసులు తీవ్ర భయాందోళనకు గురయ్యారు. ఉమ్మడి తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో పూర్తిగా విద్యుత్ సరఫరా పూర్తిగా నిలిచిపోయింది. రాత్రి అంతా కోనసీమలో అంధకారంలో  నెలకొంది. 

అనకాపల్లి జిల్లా:

  • తుపాను ప్రభావంతో ఈదురు గాలులతో కూడిన  వర్షం
  • పలు గ్రామాల్లో విద్యుత్‌కు అంతరాయం
  • యలమంచిలి జాతీయ రహదారి రేగిపాల వద్ద కూలిన భారీ వృక్షం.. ట్రాఫిక్‌కి అంతరాయం
  • లంకెలపాలెం వద్ద జాతీయ రహదారి కూలిని చెట్లు రాకపోకలకు అంతరాయం
  • ఏజెన్సీలో కురుస్తున్న భారీ వర్షాలు
  • ప్రమాద స్థాయికి చేరుకున్న పెద్దేరు రిజర్వాయర్ నీటి మట్టం
  • లోతట్టు ప్రాంత ప్రజలను ప్రభుత్వం చేసి 500 క్యూసెక్కుల నీటిని వీడియోలు చేసిన జలవనరుల శాఖ అధికారులు
  • అనకాపల్లి జిల్లాలో అత్యధికంగా కసింకోట మండలంలో 131.3 మిల్లీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదు

అర్నబ్ తుపాను ఎఫెక్ట్:

  • విశాఖ ఫిషింగ్ హార్బర్‌లో మునిగిపోయిన ఐదు మత్స్యకార బోట్లు
  • మరికొన్ని బోట్లు ధ్వంసం అయినట్టు సమాచారం

కొనసాగుతున్న అర్నబ్ ల్యాండ్ ఫాల్ ప్రక్రియ

  • మరో మూడు గంటల్లో పూర్తిగా తీరం దాటనున్న అర్నబ్

  • అర్నబ్ ప్రభావంతో ఉమ్మడి కృష్ణా జిల్లాలో గాలులతో కూడిన భారీ వర్షం

  • పలు గ్రామాలకు నిలిచిపోయిన విద్యుత్ సరఫరా

  • అంధకారంలో గ్రామాలు

కాకినాడ జిల్లా:

  • జిల్లాపై అర్నబ్ తుఫాన్ భీభత్సం
  • రాత్రి నుండి పెను గాలులు, భారీ వర్షాలు
  • విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోవడంతో రాత్రి నుంచి అంధకారంలో ప్రజలు
  • తీరంలో ఎగసిపడిన రాకాసి అలలు
  • కాకినాడ మహలక్ష్మీ నగర్, ముత్తానగర్, ఉప్పాడలో సుబ్బంపేట, సూరాడ పేటలో ముందుకు చొచ్చుకొచ్చిన సముద్రం
  • నీట మునిగిన పలు ఇళ్లు
  • నేలకొరిగిన చెట్లు, విద్యుత్ స్తంభాలు

విశాఖపట్నం:

పలు ప్రాంతాల్లో నిలిచిన విద్యుత్ సరఫరా
భీకర గాలులకు నేలకొరిగిన భారీ వృక్షాలు
అనకాపల్లి జిల్లా కన్నూరు పాలెంలో 25 సెం.మి వర్షపాతం నమోదు
విశాఖ నగరంలో 24,సింహాచలం లో 22 సెంమి వర్షపాతం నమోదు
గడచిన 24 గంటలగా ఎడతెరిపి లేకుండా కురిసిన వర్షం..

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఆదర్శ కుటుంబం ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్‌.. స్పెషల్ ‍‍అట్రాక్షన్‌గా శ్రీనిధి శెట్టి(ఫోటోలు)
photo 2

హీరోయిన్ రితికా నాయక్ బర్త్‌ డే స్పెషల్‌.. (ఫోటోలు)
photo 3

పులివెందులలో వైఎస్‌ జగన్‌ ప్రజాదర్బార్‌ (ఫొటోలు)
photo 4

‘అర్నాబ్‌’ కల్లోలం.. (ఫొటోలు)
photo 5

13.2 ఓవర్లలోనే లక్ష్యాన్ని ఊదిపడేసిన భారత్‌.. సిరీస్‌ కైవసం (ఫొటోలు)

Video

View all
Big Question Debate On YS Jagan Warning To CM Chandrababu In Pulivendula 1
Video_icon

తిరగబడండి.. మీ అన్న మీ వెంటే.. మారుమోగుతున్న జగన్ డైలాగ్
Arnab Cyclone Alert For Andhra Pradesh 2
Video_icon

అర్నబ్ విధ్వంసం.. ఏపీకి వెళ్ళకండి..!
YSRCP Malladi Vishnu Corporation Election Campaign aT Vijayawada 3
Video_icon

విజయవాడ కార్పొరేషన్ ఎన్నికల ప్రచారంలో YSRCP దూకుడు
Red Alert To This Districts Cyclone Arnab Effect 4
Video_icon

Cyclone Arnab Effect : ఇవాళ 6 జిల్లాలు,రేపు 11 జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్
Supreme Court About Issues In AP Local Body Elections 5
Video_icon

ఏపీ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలపై సుప్రీంకోర్టు సంచలన నిర్ణయం
Advertisement
 