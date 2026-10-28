అర్నబ్‌ ఎఫెక్ట్‌.. కోనసీమ అల్లకల్లోలం

ఏపీలో అర్నాబ్ తుపాను విధ్వంసం సృష్టించింది. కోనసీమలో 19 మండలాల పరిధిలో వందలాది చెట్లు, విద్యుత్ స్తంభాలు నేలకొరిగాయి. ఏకధాటిగా కురిసిన ఈదురు గాలులతో భారీ వర్షం కురిసింది. నేలకూలిన.. లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. ఈదురు గాలుల తీవ్రతకు తీరప్రాంతవాసులు తీవ్ర భయాందోళనకు గురయ్యారు. ఉమ్మడి తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో పూర్తిగా విద్యుత్ సరఫరా పూర్తిగా నిలిచిపోయింది. రాత్రి అంతా కోనసీమలో అంధకారంలో నెలకొంది.
అనకాపల్లి జిల్లా:
- తుపాను ప్రభావంతో ఈదురు గాలులతో కూడిన వర్షం
- పలు గ్రామాల్లో విద్యుత్కు అంతరాయం
- యలమంచిలి జాతీయ రహదారి రేగిపాల వద్ద కూలిన భారీ వృక్షం.. ట్రాఫిక్కి అంతరాయం
- లంకెలపాలెం వద్ద జాతీయ రహదారి కూలిని చెట్లు రాకపోకలకు అంతరాయం
- ఏజెన్సీలో కురుస్తున్న భారీ వర్షాలు
- ప్రమాద స్థాయికి చేరుకున్న పెద్దేరు రిజర్వాయర్ నీటి మట్టం
- లోతట్టు ప్రాంత ప్రజలను ప్రభుత్వం చేసి 500 క్యూసెక్కుల నీటిని వీడియోలు చేసిన జలవనరుల శాఖ అధికారులు
- అనకాపల్లి జిల్లాలో అత్యధికంగా కసింకోట మండలంలో 131.3 మిల్లీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదు
అర్నబ్ తుపాను ఎఫెక్ట్:
- విశాఖ ఫిషింగ్ హార్బర్లో మునిగిపోయిన ఐదు మత్స్యకార బోట్లు
- మరికొన్ని బోట్లు ధ్వంసం అయినట్టు సమాచారం
కొనసాగుతున్న అర్నబ్ ల్యాండ్ ఫాల్ ప్రక్రియ
మరో మూడు గంటల్లో పూర్తిగా తీరం దాటనున్న అర్నబ్
అర్నబ్ ప్రభావంతో ఉమ్మడి కృష్ణా జిల్లాలో గాలులతో కూడిన భారీ వర్షం
పలు గ్రామాలకు నిలిచిపోయిన విద్యుత్ సరఫరా
అంధకారంలో గ్రామాలు
కాకినాడ జిల్లా:
- జిల్లాపై అర్నబ్ తుఫాన్ భీభత్సం
- రాత్రి నుండి పెను గాలులు, భారీ వర్షాలు
- విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోవడంతో రాత్రి నుంచి అంధకారంలో ప్రజలు
- తీరంలో ఎగసిపడిన రాకాసి అలలు
- కాకినాడ మహలక్ష్మీ నగర్, ముత్తానగర్, ఉప్పాడలో సుబ్బంపేట, సూరాడ పేటలో ముందుకు చొచ్చుకొచ్చిన సముద్రం
- నీట మునిగిన పలు ఇళ్లు
- నేలకొరిగిన చెట్లు, విద్యుత్ స్తంభాలు
విశాఖపట్నం:
పలు ప్రాంతాల్లో నిలిచిన విద్యుత్ సరఫరా
భీకర గాలులకు నేలకొరిగిన భారీ వృక్షాలు
అనకాపల్లి జిల్లా కన్నూరు పాలెంలో 25 సెం.మి వర్షపాతం నమోదు
విశాఖ నగరంలో 24,సింహాచలం లో 22 సెంమి వర్షపాతం నమోదు
గడచిన 24 గంటలగా ఎడతెరిపి లేకుండా కురిసిన వర్షం..