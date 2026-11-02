 విద్యార్థినులపై దాడి చేసిన హేమంత్‌ కథ ముగిసినట్టేనా? | Ananthapur Rapthadu Schoolgirls Attack Accused Police Firing | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

విద్యార్థినులపై దాడి చేసిన హేమంత్‌ కథ ముగిసినట్టేనా?

Nov 2 2026 9:20 AM | Updated on Nov 2 2026 9:20 AM

Ananthapur Rapthadu Schoolgirls Attack Accused Police Firing

ఆత్మకూరు అడవుల్లో ఉన్మాదిని పట్టుకునే యత్నం

పోలీసులపై కత్తితో దాడి.. సీఐకి గాయాలు

ఆత్మరక్షణకు ఆరురౌండ్ల కాల్పులు జరిపిన పోలీసులు

కాల్పుల్లో నిందితుడి మోకాళ్లలోకి మూడు బుల్లెట్లు

అనంతపురం సర్వజన ఆస్పత్రికి తరలింపు

అనంతపురం ఎడ్యుకేషన్‌: రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించిన అనంతపురం జిల్లా రాప్తాడులో విద్యార్థినులపై ఎలక్ట్రిక్‌ రంపంతో దాడికి పాల్ప డిన ఘటనలో ఉన్మాది డుంబు అలియాస్‌ హేమంత్‌పై పోలీసులు ఆదివారం కాల్పులు జరిపారు. ఈ కాల్పుల్లో గాయపడ్డ నిందితుడిని ఆస్పత్రికి తరలించారు.

ఎస్పీ జగదీష్‌ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. నిందితుడిని పట్టుకునేందుకు 25 ప్రత్యేక పోలీసు బృందాలను ఏర్పాటు చేశారు. రాత్రంతా గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. నిందితుడు ఆత్మకూరు సమీపంలోని అడవుల్లో ఉన్నాడనే పక్కా సమాచారంతో పోలీసులు అక్కడికి వెళ్లారు. ఈ క్రమంలో అక్కడ నిందితుడిని గుర్తించి పట్టుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్న పోలీసులపై అతడు ఒక్కసారిగా కత్తితో దాడికి యత్నించాడు. దీంతో రాప్తాడు సీఐ వెంకటేశ్వర్లు చేతికి గాయాలయ్యాయి.

తీవ్రంగా గాయపడ్డ నిందితుడు హేమంత్‌ను సర్వజన ఆస్పత్రికి తరలిస్తున్న పోలీసులు.

అయితే ఆత్మరక్షణ కోసం పోలీసులు ఆరు రౌండ్ల కాల్పులు జరపాల్సి వచ్చింది. ఈ కాల్పుల్లో నిందితుడి మోకాళ్లలోకి మూడు బుల్లెట్లు దూసుకెళ్లి తీవ్రంగా గాయపడ్డాడు. వెంటనే అతడిని పట్టుకుని అనంతపురం సర్వజన ఆస్పత్రికి తరలించారు. ప్రస్తుతం అక్కడ చికిత్స పొందుతున్నాడు.

రాప్తాడు జిల్లా పరిషత్‌ ఉన్నత పాఠశాలలో శనివారం ఉదయం పదో తరగతి విద్యార్థిని గోపిక తరగతి గదిలో చదువుకుంటుండగా చెట్లు కోసే ఎలక్ట్రిక్‌ రంపంతో హేమంత్‌ విచక్షణారహితంగా దాడి చేసిన విషయం తెలిసిందే. అడ్డుకునేందుకు ప్రయత్నించిన మరో విద్యార్థిని లక్ష్మీపైనా దాడికి తెగబడ్డాడు. దాడిలో తీవ్రంగా గాయపడిన గోపికను మెరుగైన వైద్యం కోసం బెంగళూరులోని మణిపాల్‌ ఆస్పత్రికి తరలించగా, మరో విద్యార్థిని లక్ష్మీ అనంతపురం సర్వజన ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతోంది.

జాతీయ రహదారిపై ఆందోళన..
నిందితుడిని కఠినంగా శిక్షించాలని డిమాండ్‌ చేస్తూ ఆదివారం రాప్తాడులో ప్రజలు పెద్దఎత్తున ఆందోళనకు దిగారు. జాతీయ రహదారిపై బైఠాయించి నిరసన తెలియజేశారు. దీంతో రాప్తాడు నుంచి జాతీయరహదారిపై సుమారు మూడు కిలోమీటర్ల మేర వాహనాలు నిలిచిపోయి ట్రాఫిక్‌ స్తంభించింది. ఇదే సమయంలో నిందితుడిపై పోలీసులు కాల్పులు జరిపారనే సమాచారం అందడంతో పలువురు టపాసులు కాల్చి సంబరాలు చేసుకున్నారు.

ఇదీ చదవండి: పచ్చమూకల ఉన్మాదకాండ

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (నవంబర్ 01 -నవంబర్ 07)
photo 2

న్యూజిలాండ్‌తో టీ20 సిరీస్ సొంతం చేసుకున్న భార‌త్‌ (ఫోటోలు)
photo 3

వైట్‌ డ్రెస్‌లో హీరోయిన్ రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ గ్లామర్.. (ఫోటోలు)
photo 4

ఎన్నికల్లో పచ్చ కుట్రలు.. ఆర్వో ఆఫీసు ఎదుట వైఎస్‌ జగన్‌ నిరసన (ఫోటోలు)
photo 5

చరణ్-సుకుమార్ కొత్త సినిమా లాంఛనంగా ప్రారంభం (ఫొటోలు)

Video

View all
TDP Leaders Rigging In AP Local Body Elections 1
Video_icon

మొత్తం దొంగ ఓట్లు..? రీ-పోలింగ్ కి ఛాన్స్..?
Police Gunfire On Raptadu Girl Case Accused Hemanth 2
Video_icon

Raptadu Incident: బుల్లెట్ దిగింది
Private Jet Crashes In Palm Beach County Florida 3
Video_icon

అమెరికాలో కుప్పకూలిన ప్రైవేట్ జెట్.. 9 మంది ప్రయాణికులు మృతి

Perni Nani Strong Reaction On Pulivendula TDP Leaders Attack On YSRCP 4
Video_icon

2029 తరువాత మిమ్మల్ని కుక్కలు కూడా... పులివెందులలో దాడులపై పేర్ని నాని స్ట్రాంగ్ రియాక్షన్
YS Jagan Helicopter Visuals At Pulivendula 5
Video_icon

పులివెందుల నుంచి బయలుదేరిన వైఎస్ జగన్
Advertisement
 