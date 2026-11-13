 లేళ్ల అప్పిరెడ్డికి ఇంటి భోజనం అనుమతించండి: గుంటూరు కోర్టు | Allow home cooked food for Lella Appireddy Guntur Court | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

లేళ్ల అప్పిరెడ్డికి ఇంటి భోజనం అనుమతించండి: గుంటూరు కోర్టు

Nov 13 2026 7:42 PM | Updated on Nov 13 2026 7:59 PM

Allow home cooked food for Lella Appireddy Guntur Court

గుంటూరు: కూటమి సర్కారు వేధింపుల్లో భాగంగా అక్రమ అరెస్టుతో గుంటూరు జైల్లో ఉంటున్న వైఎస్సార్‌సీపీ ఎమ్మెల్సీ లేళ్ల అప్పిరెడ్డికి ఇంటి భోజనం అనుమతించాల్సిందేనని గుంటూరు కోర్టు మరోసారి ఆదేశించింది. లేళ్ల అప్పిరెడ్డికి ఇంటి భోజనం అనుమతించాలని జూనియర్‌ సివిల్‌ జడ్జి ఆదేశించారు. మూడు రోజుల క్రితమే ఇంటి భోజనంతో పాటు ప్రత్యేక సదుపాయాలు ఏర్పాటు చేయాలని ఆదేశించిన కోర్టు.. మరొకసారి అదే విషయాన్ని స్పష్టం చేసింది. 

లేళ్ల అప్పిరెడ్డికి ప్రత్యేక సదుపాయాలు కల్పించలేమని జైలు అధికారులు దాఖలు చేసిన పిటిషన్‌పై విచారించిన కోర్టు..  ఆయనకు ఇంటి భోజనం అనుమతించాల్సిందేనని ఆధికారుల్ని ఆదేశించింది. 

కాగా, స్థానిక ఎన్నికల వేళ ఇటీవల ఎమ్మెల్సీ అప్పిరెడ్డిని పోలీసులు అక్రమ అరెస్టు చేసిన విషయం తెలిసిందే. బ్యాలెట్‌ బాక్సును మార్చేయడానికి యత్నించిన దుశ్చర్యపై పూర్తి విచారణ జరిపి, అందుకు బాధ్యులైన అధికారులపై చర్యలు తీసుకోవాల్సిన జిల్లా ఉన్నతాధికారులు, ఎస్‌ఈసీ.. ఆ పనిచేయకపోగా ఆ తప్పును కప్పిపుచ్చేందుకు ప్రయత్నాలు జరిపారు. శాంతియుతంగా ధర్నా చేసిన ఎమ్మెల్సీ అప్పిరెడ్డి, ప్రత్తిపాడు పరిశీలకుడు గులాం రసూల్‌తోపాటు, మరో 17 మందిపై పలు సెక్షన్లతో అక్రమ  కేసులు నమోదు చేసి అక్రమంగా అరెస్టు చేశారు.

ఇదీ చదవండి: ఏపీలో ప్రజాస్వామ్యమే అంతమైపోయిందా?

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

‘రియాలిటీ’ మూవీ సాంగ్‌ లాంచ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫోటోలు)
photo 2

‘ఈఎన్‌ఈ రిపీట్‌’ మూవీ పాట విడుదల ప్రెస్ మీట్ (ఫోటోలు)
photo 3

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో హీరోయిన్లు శ్రీలీల, గౌరిప్రియ (ఫొటోలు)
photo 4

హు..హు..హు.. ఇప్పుడే ఇలా ఉంటే! (ఫోటోలు)
photo 5

ఫ్యామిలీ ఈవెంట్‌లో హీరోయిన్ ప్రగ్యా జైస్వాల్‌ చిల్.. (ఫోటోలు)

Video

View all
Priyanka Chopra Husband Nick Jonas Emotional Letter 1
Video_icon

జీవితాన్ని నాశనం చేశావు... ఆ లెటర్ లో అసలు ఏముంది?
Anchor Eshwar Exposed Behind Facts Of Janasena Leaders Vulgar Language In Twitter 2
Video_icon

అల్లూ అర్జున్..Jr. NTR భార్యలను తిట్టినా పవన్ కళ్యాణ్ మౌనానికి కారణం..?
Kalpalathareddy Questions Nara Lokesh 3
Video_icon

లోకేష్ ఏం చేస్తున్నాడు... ఫీజు రీయింబర్స్‌మెంట్ పై కల్పలతా రెడ్డి ఫైర్
Massive Crash in Gold & Silver Prices 4
Video_icon

బంగారం ధరల్లో ఊహించని పతనం! ఇంకా తగ్గనున్నాయా?
Producer Dil Raju about Sai Pallavi's Sita Character in Ramayana 5
Video_icon

సీతమ్మ ఫైట్ చేయడం ఏంటి..?
Advertisement
 