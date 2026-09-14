 గణేష్ చతుర్థి 2026: సరైన Vu టెలివిజన్‌తో మీ లివింగ్ రూమ్‌ను మెరుగుపరచండి | Ganesh Chaturthi 2026 Upgrade Your Living Room with the Right Vu Television | Sakshi
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గణేష్ చతుర్థి 2026: సరైన Vu టెలివిజన్‌తో మీ లివింగ్ రూమ్‌ను మెరుగుపరచండి

Sep 14 2026 5:17 PM | Updated on Sep 14 2026 5:31 PM

Ganesh Chaturthi 2026 Upgrade Your Living Room with the Right Vu Television

ఈ గణేష్ చతుర్థి 2026 లో Vu టివీలను సైజ్,4K QLED డిస్ప్లే, డాల్బి విజన్, మరియు ధరల ఆధారంగా పోల్చి చూడండి. వివిధ మోడల్స్ ను చూసి మీకు నచ్చిన మోడల్ ను బజాజ్ ఫైనాన్స్ తో ఈజీ ఈఎంఐలపై ఇంటికి తెచ్చుకోండి.

ఉదయం హారతులు మరియు పండుగ సినిమాల నుండి కుటుంబముతో క్రికెట్ మరియు ఓటిటి మారథాన్స్ వరకు ఉండే సందడితో ఈ గణేష్ చతుర్థి మీ లివింగ్ గదిని చాలా బిజీగా మారుస్తుంది. 4K QLED పిక్చర్ నాణ్యత, మెరుగైన కాంట్రాస్ట్ మరియు డీటెయిల్ కోసం డాల్బి విజన్, సౌండ్ కొరకు డాల్బి అట్మోస్ మరియు సులభంగా వినోదం పొందుటకు గూగుల్ టివితో ఒక Vu TV ఈ క్షణాలను మరింత సమ్మిళితముగా చేయగలదు. 46-ఇంచుల నుండి 65-ఇంచుల వరకు ఉండే స్క్రీన్స్ కలిగిన Vu Glo DV రేంజ్ తో, మీరు బడ్జెట్ లో అతిపెద్ద స్క్రీన్ ను ఎంచుకోవడం కంటే టివి మీ గదికి మరియు చూసే దూరానికి సరిపోయేలా చూసుకోవచ్చు. గణేష్ చతుర్థి తరువాత కూడా సినిమాలు, క్రీడలు, మరియు రోజువారి ప్రసారాల కోసం ఉపయోగపడే  స్క్రీన్ సైజ్, హెచ్‎డిఆర్, ఆడియో మరియు స్మార్ట్ ఫీచర్స్ లను పోల్చి చూడండి.
మీ గదికి మరియు వీక్షణ అవసరాలకు సరిపోయే Vu టివిని కనుక్కున్నారా? పూర్తి మొత్తాన్ని ముందుగానే చెల్లించడం బదులు, మీరు ఒక 43-ఇంచులు, 55-ఇంచులు లేదా 65-ఇంచుల స్క్రీనలలో దేనిని ఎంచుకుంటారు అనేది నిర్ణయించుకోండి, బజాజ్ ఫైనాన్స్ ఆ ధరను నిర్వహణీయమైన ఈజీ ఈఎంఐలుగా విస్తరించే అవకాశాన్ని ఇస్తుంది. ఈ ఎంపికలు రిలయన్స్ డిజిటల్, క్రోమా మరియు విజయ్ సేల్స్ సహా 4,000+ నగరాలలో ఉన్న 1.5+ లక్షల భాగస్వామ్య దుకాణాలలో అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇన్స్టా ఈఎంఐ కార్డు రూ. 3,00,000 వరకు పరిమితిని అందిస్తుంది, ఈజీ ఈఎంఐ ఋణము రూ. 5,00,000 వరకు ఫైనాన్సింగ్ అందిస్తుంది. తద్వారా మీకు మీ ఇంటికి సరిపోయే స్క్రీన్ సైజ్ మరియు ఫీచర్స్ ను ఎంచుకునేందుకు మరింత అనుకూలతను ఇస్తుంది.

ఈ గణేష్ చతుర్థి 2026లో Vu టివికి మారడాన్ని ఎందుకు పరిగణించాలి?
గణేష్ చతుర్థి రోజున భక్తి కార్యక్రమాలు మరియు లైవ్ హారతుల నుండి సినిమాలు, క్రీడలు మరియు ఓటిటి వినోదము వరకు మీ ఇంట్లో అందరు కలిసి చూస్తారు.

  • మెరుగైన పండుగ వీక్షణ: Vu యొక్క GlO DV రేంజ్ లో అనుకూలమైన కంటెంట్ పై మెరుగైన రంగు, కాంట్రాస్ట్ మరియు డీటెయిల్ కొరకు 4K QLED మరియు డాల్బి విజన్ లను కలుపుతుంది.

  • స్క్రీన్-సైజ్ ఎంపికలు: 43-ఇంచుల నుండి 65-ఇంచుల వరకు ఉన్న ఎంపికలు మీ టివి మరియు మీ వీక్షణ దూరానికి సరిపోయేలా చూసుకోవడానికి సహాయపడతాయి.

  • పండుగ తరువాత కూడా ఉపయోగకరమైనది: గూగుల్ టివి, డాల్బి విజన్ మరియు డాల్బి అట్మోస్ ప్రతిరోజు వినోదానికి అనుగుణంగా ఉంటాయి.

ఆచరణాత్మక చిట్కా: ఒక పండుగ కోసం మాత్రమే ఎంచుకోకుండా ధర, స్క్రీన్ సైజు, డిస్ప్లే సాంకేతికత మరియు ఫీచర్స్ ను పోల్చి చూడండి.

2026లో పరిగణించేందుకు విలువైనదిగా Vu టివిని చేసేది ఏది?
Vu యొక్క Glo DV శ్రేణి అనేక సైజులలో QLED పిక్చర్ సాంకేతికతను మరియు స్మార్ట్ ఫీచర్స్ ను ఒకచోట చేరుస్తుంది.

  • 4K QLED డిస్ప్లేలు: 43-ఇంచుల నుండి 65-ఇంచుల వరకు అందుబాటులో ఉంటూ మంచి రంగుల కొరకు 4K రెజల్యూషన్ ను క్వాంటం డాట్ సాంకేతికతతో కలుపుతుంది.

  • డాల్బి విజన్: అనుకూలమైన కంటెంట్ కోసం హెచ్‎డిఆర్ పిక్చర్ ను చైతన్యవంతంగా సరిచేస్తుంది.

  • గూగుల్ టివి: అనువైన ప్రసార యాప్స్ మరియు వినోదానికి ఒకే స్మార్ట్ టివి ఇంటర్ఫేస్ ద్వారా యాక్సెస్ ను అందిస్తుంది.

ఆచరణాత్మక చిట్కా: శ్రేణులలో ఫీచర్స్ మారే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ప్రతి మోడల్ స్పెసిఫికేషన్స్ ను పరీక్షించండి.

డాల్బి విజన్ తో 4K QLED దేనిని అందిస్తుంది?
ఈ సాంకేతికతలు ప్రాథమికంగా రంగు, డీటెయిల్, కాంట్రాస్ట్ మరియు హెచ్‎డిఆర్ రీప్రొడక్షన్ ను మెరుగుపరుస్తాయి.

  • 4K QLED: క్వాంటం డాట్ సాంకేతికత రంగు రీప్రొడక్షన్ ను మెరుగుపరుస్తుంది, కాగా 4K రెజల్యూషన్ అనువైన కంటెంట్ పై ఎక్కువ డీటెయిల్ ను అందిస్తుంది.

  • డాల్బి విజన్: విలక్షణమైన హెచ్‎డిఆర్ ప్రకాశవంతమైన మరియు డార్క్ ప్రదేశాలలో డీటెయిల్ ను ఉంచేందుకు దృశ్యానుసార పిక్చర్ సమాచారాన్ని సరిచేస్తుంది.

  • Vu మాస్టర్ పీస్ QLED: ధర కంటే మెరుగైన పిక్చర్ నాణ్యతకు ప్రాధాన్యత ఇస్తే, ఈ ప్రీమియం శ్రేణిని పరిగణించండి.

ప్రో టిప్: ఫార్మాట్ లో ప్రత్యేకంగా ప్రావీణ్యం పొందిన కంటెంట్ కు డాల్బీ విజన్ ప్రయోజనం చేకూరుస్తుంది, కాబట్టి మీరు చూస్తున్న శీర్షికపై డాల్బీ విజన్ సపోర్ట్ కోసం గమనించండి.
మీ గదికి ఏ Vu టివి స్క్రీన్ సైజ్ కావాలి?
స్క్రీన్ సైజ్ ను గది పరిమాణాన్ని ఆధారంగా మాత్రమే కాకుండా వీక్షణ దూరాన్ని అనుసరించి ఎంచుకోండి.
 

గది రకమువీక్షణ దూరముసిఫారసు చేయబడిన స్క్రీన్‌ సైజ్
బెడ్ రూమ్ లేదా ఇంటి కార్యాలయమునుండిఅడుగులు43-ఇంచులు
మధ్యస్త లివింగ్ గదినుండిఅడుగులు50 నుండి 55-ఇంచులు
పెద్ద లివింగ్ గదినుండి10 అడుగులు55 నుండి 65-ఇంచులు
పెద్ద వీక్షణ చోటు10 అడుగులు మరియు ఆపైన65-ఇంచులు మరియు ఆపైన

ప్రో టిప్: ఒక పెద్ద స్క్రీన్ ఎంచుకునే ముందు మీ సాధారణ వీక్షణ దూరాన్ని మరియు ఎంతమంది కలిసి చూస్తారు అనేది పరిగనించండి.

ఈ గణేష్ చతుర్థి 2026లో కొనుగోలు చేయటానికి ఉత్తమ Vu టివీలు
ఈ గణేష్ చతుర్థి 2026 కోసం మీ ఇంటికి సరైన టివిని ఎంచుకొనుటకు 43-ఇంచుల నుండి 65-ఇంచుల స్క్రీన్ సైజులు, 4K QLED డిస్ప్లేలు మరియు ధరలలో ప్రముఖ Vu టివీలను పోల్చి చూడండి.

మోడల్సైజ్డిస్ప్లేధర
Vu Glo DV టీవి (43GLOQLED-DV)43-ఇంచులు4K QLEDరూ. 45,000
Vu Glo DV టీవి (50GLOQLED-DV)50-ఇంచులు4K QLEDరూ. 50,000
Vu Glo DV టీవి (55GLOQLED-DV)55-ఇంచులు4K QLEDరూ. 55,000
Vu మాస్టర్‌ పీస్ QLED టీవి55-ఇంచులు4K QLEDరూ. 57,400 నుండి
Vu Glo DV టీవి (65GLOQLED-DV)65-ఇంచులు4K QLEDరూ. 70,000

డిస్ క్లెయిమర్: ప్రతి మోడల్ యొక్క ఫీచర్లు, అందుబాటు మరియు ధరలు మార్పుకు లొనౌతాయి మరియు అందువలన మారవచ్చు. ఖచ్ఛితమైన మరియు తాజా సమాచారము కోసం, దయచేసి అధికారిక వెబ్సైట్ ను సందర్శించండి.

టెలివిజన్లపై పరిమిత సమయ ఆఫర్లు
అతితక్కువగా నెలకు రూ. 830 నుండి ప్రారంభం అవుతుండగా, కొత్త టివికి అప్ గ్రేడ్ చేయడం ఎప్పుడు లేని విధమ్గా ఈ సీజన్ లో మరింత సరసమైనదిగా అయింది.
షరతులు వర్తిస్తాయి. వివరాల కోసం మీ దుకాణములో పరీక్షించండి.

ఈ గణేష్ చతుర్థిలో ఈఎంఐలో ఒక Vu టివిని కొనుగోలు చేయటానికి నాకున్న ఫైనాన్సింగ్ ఎంపికలు ఏమిటి?
ఈ గైడ్ లో ఉన్న ఏ టివి కొరకైనా మీరు ఫైనాన్స్ తీసుకోవచ్చు. ఇలా చేయడానికి బజాజ్ ఫైనాన్స్ రెండు మార్గాలను అందిస్తుంది:

ఫైనాన్సింగ్ ఎంపికఋణ పరిమితికాల వ్యవధిదేనికి ఉత్తమమైనది
ఇన్స్టా ఈఎంఐ కార్డురూ. 3,00,000 వరకునుండి 60 నెలలుసమయానుకూలంగా వర్గాలవారీగా కొనుగోలు చేయడానికి
ఈజీ ఈఎంఐ ఋణమురూ. 5,00,000 వరకు,  ప్రాథమిక కేవైసినుండి 60 నెలలుఒకే అధిక-విలువ కొనుగోలు

సమీప బజాజ్ ఫైనాన్స్ భాగస్వామ్య దుకాణములో Vu టివి ఎలా కొనుగోలు చేయాలి?

భాగస్వామ్య దుకాణాలలో గణేష్ చతుర్థి పండుగ ఆఫర్లు పరిమిత-సమయమైనవి. ఎంత తొందరగా మీరు వెళ్తే, అంతగా మీకు కావలసిన మోడల్ మరియు డీల్ అందుబాటులో ఉండే అవకాశం ఉంటుంది.

  • బజాజ్ మాల్ ను ముందుగా బ్రౌజ్ చేయండి: ఒక దుకాణాన్ని సందర్శించే ముందు స్క్రీన్ సైజు మరియు ధరల వారిగా Vu స్మార్ట్‌ టివి మోడల్స్ ను పోల్చి చూడండి.

  • భాగస్వామ్య దుకాణాన్ని కనుగొనండి: సమీప రిలయన్స్ డిజిటల్, క్రోమా లేదా విజయ్ సేల్స్ కు వెళ్ళండి

  • స్వయంగా వెళ్ళండి: నిర్ణయం తీసుకునే ముందు Vu Glo DV పై డాల్బి విజన్ కంటెంట్ ను ప్రదర్శించమని దుకాణము ఎక్సిక్యూటివ్ ను అడగండి.

  • మీ ఈఎంఐ ఎంపికను ఎంచుకోండి: ఇన్స్టా ఈఎంఐ కార్డు లేదా ఈజీ ఈఎంఐ ఋణముజ్ గురించి అడగండి మరియు ఎంపికచేయబడిన మోడల్స్ పై జీరో డౌన్ పేమెంట్ ఆఫర్స్ గురించి తెలుసుకోండి

  • మీ కొనుగోలును పూర్తి చేయండి: ఫైనాన్సింగ్ ఆమోదించబడిన తరువాత, మీ టివిని ఇంటికి తీసుకెళ్ళండి లేదా డెలివరీ మరియు ఇన్స్టలేషన్ ఒకే రోజున షెడ్యూల్ చేయండి

ఒకవేళ మీ కుటుంబము ఒకేచోట కలుస్తూ ఉంటే మీ స్క్రీన్ ను అప్ గ్రేడ్ చేయటానికి గణేష్ చతుర్థి 2026 ఒక మంచి సందర్భము. Vu యొక్క వివిధ స్క్రీన్ సైజులలో డాల్బి విజన్, డాల్బి అట్మోస్, మరియు గూగుల్ టివి వంటి ఫీచర్స్ తో 4K QLED పిక్చర్ నాణ్యతను కలుపుతుంది. మీ వీక్షణ అలవాట్లకు సరిపోయే సైజ్, పిక్చర్ ఫీచర్స్ మరియు ధరలను పోల్చి చూడండి, ఆ తరువాత మీకు నచ్చిన Vu టివిని బజాజ్ ఫైనాన్స్ తో ఈజీ ఈఎంఐలపై తీసుకొని రండి.

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