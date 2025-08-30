1/16
విశాఖ స్పోర్ట్స్: విశాఖ పోర్టులో శుక్రవారం రాత్రి ప్రొ కబడ్డీ లీగ్ 12వ సీజన్ ఆరంభమైంది.
అభిమానుల కోలాహలం, సందడి వాతావరణం మధ్య జరిగిన తొలి మ్యాచ్లో తమిళ్ తలైవాస్ 38–35 తేడాతో తెలుగు టైటాన్స్పై ఉత్కంఠ విజయం సాధించింది.
చివరివరకు ఉత్కంఠగా సాగిన ఈ పోరులో ఇరు జట్లు నువ్వానేనా అన్నట్టుగా తలపడ్డాయి. ప్రోకబడ్డీ లీగ్ 12వ సీజన్ను తమిళ్ తలైవాస్ జట్టు విజయంతో ప్రారంభించింది.
ఈ మ్యాచ్ ప్రారంభానికి ముందు జరిగిన జాతీయగీతాలాపన కార్యక్రమంలో కేంద్ర మంత్రి కె.రామ్మోహన్ నాయుడు, ఐపీఎల్ ఆటగాడు వైభవ్ సూర్యవంశీ, బ్యాడ్మింటన్ కోచ్ పుల్లెల గోపీచంద్, హాకీ ఆటగాడు ధన్రాజ్ పిళ్లై తదితరులు పాల్గొన్నారు.
