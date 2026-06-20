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జూన్ 21న యోగా దినోత్సవం సందర్భంగా సికింద్రాబాద్ పరేడ్ మైదానంలో పెద్దఎత్తున యోగా కార్యక్రమం నిర్వహించారు.
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ఈ కార్యక్రమానికి గవర్నర్ శివప్రతాప్ శుక్లా, కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి, మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్యనాయుడు, మాజీ గవర్నర్ బండారు దత్తాత్రేయ పాల్గొని యోగాసనాలు వేశారు.
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సినీ నటులు నవీన్ పొలిశెట్టి, డింపుల్ హయాతి, పాయల్ రాధాకృష్ణ హాజరై యోగా చేశారు.
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యెగా డేలో కేంద్ర మంత్రి కిషన్రెడ్డి
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డింపుల్ హయాతి, పాయల్ రాధాకృష్ణ
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నవీన్ పొలిశెట్టి
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పిల్లల యోగాసనాలు
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గవర్నర్ శివప్రతాప్ శుక్లా
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