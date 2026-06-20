 పరేడ్‌ గ్రౌండ్స్‌లో యోగా డే వేడుకలు.. ప్రముఖుల ఆసనాలు (ఫొటోలు) | Yoga Celebration In Parade Grounds HD Photos | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

పరేడ్‌ గ్రౌండ్స్‌లో యోగా వేడుకలు.. ప్రముఖుల ఆసనాలు (ఫొటోలు)

Jun 20 2026 11:16 AM | Updated on Jun 20 2026 12:07 PM

Yoga Celebration In Parade Grounds HD Photos1
1/24

జూన్ 21న యోగా దినోత్సవం సందర్భంగా సికింద్రాబాద్ పరేడ్ మైదానంలో పెద్దఎత్తున యోగా కార్యక్రమం నిర్వహించారు.

Yoga Celebration In Parade Grounds HD Photos2
2/24

ఈ కార్యక్రమానికి గవర్నర్ శివప్రతాప్ శుక్లా, కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి, మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్యనాయుడు, మాజీ గవర్నర్ బండారు దత్తాత్రేయ పాల్గొని యోగాసనాలు వేశారు.

బీజేపీ తెలంగాణ రాష్ట్ర అధ్య‌క్షుడు రామ‌చంద్ర‌రావు, సీనియ‌ర్ నేత కె. ల‌క్ష్మ‌ణ్‌, మ‌ల్కాజ్‌గిరి ఎంపీ ఈటెల రాజేంద‌ర్ త‌దిత‌రులు పాల్గొన్నారు. 3
3/24

Yoga Celebration In Parade Grounds HD Photos4
4/24

సినీ నటులు నవీన్ పొలిశెట్టి, డింపుల్ హయాతి, పాయల్ రాధాకృష్ణ హాజరై యోగా చేశారు.

Yoga Celebration In Parade Grounds HD Photos5
5/24

యెగా డేలో కేంద్ర మంత్రి కిష‌న్‌రెడ్డి

Yoga Celebration In Parade Grounds HD Photos6
6/24

డింపుల్ హయాతి, పాయల్ రాధాకృష్ణ

డింపుల్ హయాతి7
7/24

Yoga Celebration In Parade Grounds HD Photos8
8/24

నవీన్ పొలిశెట్టి

Yoga Celebration In Parade Grounds HD Photos9
9/24

పిల్ల‌ల యోగాస‌నాలు

Yoga Celebration In Parade Grounds HD Photos10
10/24

Yoga Celebration In Parade Grounds HD Photos11
11/24

Yoga Celebration In Parade Grounds HD Photos12
12/24

Yoga Celebration In Parade Grounds HD Photos13
13/24

గవర్నర్ శివప్రతాప్ శుక్లా

Yoga Celebration In Parade Grounds HD Photos14
14/24

Yoga Celebration In Parade Grounds HD Photos15
15/24

Yoga Celebration In Parade Grounds HD Photos16
16/24

Yoga Celebration In Parade Grounds HD Photos17
17/24

Yoga Celebration In Parade Grounds HD Photos18
18/24

Yoga Celebration In Parade Grounds HD Photos19
19/24

Yoga Celebration In Parade Grounds HD Photos20
20/24

Yoga Celebration In Parade Grounds HD Photos21
21/24

Yoga Celebration In Parade Grounds HD Photos22
22/24

Yoga Celebration In Parade Grounds HD Photos23
23/24

Yoga Celebration In Parade Grounds HD Photos24
24/24

# Tag
Yoga International Yoga Day Parade Grounds Dimple Hayathi Naveen Polishetty Payal Radhakrishna photo gallery
Advertisement
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

పరేడ్‌ గ్రౌండ్స్‌లో యోగా డే వేడుకలు.. ప్రముఖుల ఆసనాలు (ఫొటోలు)
photo 2

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో నందమూరి మోక్షజ్ఞ తేజ (ఫొటోలు)
photo 3

‘నాగబంధం’ సినిమా ట్రైలర్‌ లాంచ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)
photo 4

హైదరాబాద్‌ : చూడ చక్కగా..అబ్బుర పరిచే ఇంటీరియర్‌ డిజైన్లు (ఫొటోలు)
photo 5

తెలంగాణ జూనియర్‌ బాస్కెట్‌బాల్‌ లీగ్‌ పోటీలు (ఫొటోలు)

Video

View all
Gade Sai Krishna Case Latest Update 1
Video_icon

కృష్ణలంక స్మశాన వాటికలో సాయికృష్ణ అస్థికలు..?
Ebola Outbreak Kills Over 245 in Congo, Uganda 2
Video_icon

విజృంభిస్తున్న ఎబోలా..245 మృతి.. ఎబోలా లక్షణాలు ఇవే..!
Sai Krishna Lockup Demise Samples Sent to Lab 3
Video_icon

సాయి కృష్ణ లాకప్ డెత్ శాంపిల్స్ ల్యాబ్ కు తరలింపు...
Vishakha Radha Gayatri's Mother Shared Death Case Details 4
Video_icon

వాడు ఒక సైకో అల్లుడే హంతకుడు ? గాయత్రి తల్లి షాకింగ్ కామెంట్స్
Kranthi Kumar father Revelas Shocking Facts about his SON Incident 5
Video_icon

నా కొడుకు క్రాంతి కుమార్ ఎలా చనిపోయాడో.. నిజాలు బయటపెట్టిన తండ్రి
Advertisement