 కూటమి కర్కశ సర్కారుపై గళమెత్తిన విద్యార్థి దళం (ఫొటోలు)
కూటమి కర్కశ సర్కారుపై గళమెత్తిన విద్యార్థి దళం (ఫొటోలు)

Dec 9 2025 9:24 AM | Updated on Dec 9 2025 9:24 AM

Vijayawada : Students Huge Protest Against Chandrababu Govt
కర్కశ సర్కారుపై విద్యార్థి దళం గళమెత్తింది. రహదారులపై రణన్నినాదమై గర్జించింది. ఫీజు రీయింబర్స్‌మెంట్‌ తక్షణం విడుదల చేయాలని కదంతొక్కింది. చంద్రబాబు ప్రభుత్వ దుర్నీతిపై కన్నెర్రచేసింది. ఖబడ్దార్‌ అంటూ హెచ్చరించింది.

Vijayawada : Students Huge Protest Against Chandrababu Govt2
రాష్ట్రంలో ఫీజు రీయింబర్స్‌ మెంట్, స్కాలర్‌షిప్‌లు తక్షణమే విడుదల చేయాలని డిమాండ్‌ చేస్తూ వైఎస్సార్‌ సీపీ రాష్ట్ర విద్యార్థి విభాగం ఆధ్వర్యంలో సోమవారం విద్యార్థులు నిర్వహించిన ఆందోళన ఉద్రిక్తంగా మారింది.

Vijayawada : Students Huge Protest Against Chandrababu Govt3
Vijayawada : Students Huge Protest Against Chandrababu Govt4
Vijayawada : Students Huge Protest Against Chandrababu Govt5
Vijayawada : Students Huge Protest Against Chandrababu Govt6
Vijayawada : Students Huge Protest Against Chandrababu Govt7
Vijayawada : Students Huge Protest Against Chandrababu Govt8
Vijayawada : Students Huge Protest Against Chandrababu Govt9
Vijayawada : Students Huge Protest Against Chandrababu Govt10
Vijayawada : Students Huge Protest Against Chandrababu Govt11
Vijayawada : Students Huge Protest Against Chandrababu Govt12
Vijayawada : Students Huge Protest Against Chandrababu Govt13
Vijayawada : Students Huge Protest Against Chandrababu Govt14
Vijayawada : Students Huge Protest Against Chandrababu Govt15
Vijayawada : Students Huge Protest Against Chandrababu Govt16
Vijayawada : Students Huge Protest Against Chandrababu Govt17
Vijayawada : Students Huge Protest Against Chandrababu Govt18
Vijayawada : Students Huge Protest Against Chandrababu Govt19
Vijayawada : Students Huge Protest Against Chandrababu Govt20
Vijayawada : Students Huge Protest Against Chandrababu Govt21
vijayawada Chandrababu Naidu Kutami Prabhutvam TDP Students Fee reimbursement scheme photo gallery YSRCP
