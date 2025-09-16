సీలేరు అందాలు చూసొద్దాం రండీ..!

1/10
ప్రకృతి సహజసిద్ధ అందాలకు నెలవు సీలేరు. ఎటు చూసినా ప్రకృతికి పచ్చని చీర కట్టినట్టుగా పచ్చదనంతో కొండలు.. వీటి మధ్య వెలుగులు విరజిమ్మే అల్లూరి జిల్లా లోని సీలేరు జల విద్యుత్ కేంద్రం.. ఉతాμదనకు నీరందిం చే గుంటవాడ జలాశయం.. పాలనురగ మాదిరిగా వేల అడుగుల ఎత్తునుంచి జాలువారే జలపాతాలు.. ఇలాంటి అందాలు చూడాలంటే సీలేరు సందర్శించాల్సిందే. వీటిని తిలకించేందుకు తెలుగు రాష్ట్రాలతోపాటు ఒడిశా నుంచి సందర్శకులు తరలివస్తుంటారు. ప్రకృతి అందాలను తిలకించిన అనంతరం ధారాలమ్మ తల్లిని దర్శించుకుని వెళ్తుంటారు. మరువలేని అనుభూతిని పొందుతుంటారు. -సీలేరు
వెలుగులు నింపుతున్న సీలేరు జలవిద్యుత్ కేంద్రం
జాలువారుతున్న తురాయి జలపాతం
గుంటవాడ జలాశయం
