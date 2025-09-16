 సీలేరు అందాలు చూసొద్దాం రండీ..! | Explore Sileru: Scenic Waterfalls & Hydro Power in Alluri District | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

సీలేరు అందాలు చూసొద్దాం రండీ..!

Sep 16 2025 5:42 PM | Updated on Sep 16 2025 5:56 PM

Sileru Water falls Photos1
1/10

ప్రకృతి సహజసిద్ధ అందాలకు నెలవు సీలేరు. ఎటు చూసినా ప్రకృతికి పచ్చని చీర కట్టినట్టుగా పచ్చదనంతో కొండలు.. వీటి మధ్య వెలుగులు విరజిమ్మే అల్లూరి జిల్లా లోని సీలేరు జల విద్యుత్‌ కేంద్రం.. ఉతాμదనకు నీరందిం చే గుంటవాడ జలాశయం.. పాలనురగ మాదిరిగా వేల అడుగుల ఎత్తునుంచి జాలువారే జలపాతాలు.. ఇలాంటి అందాలు చూడాలంటే సీలేరు సందర్శించాల్సిందే. వీటిని తిలకించేందుకు తెలుగు రాష్ట్రాలతోపాటు ఒడిశా నుంచి సందర్శకులు తరలివస్తుంటారు. ప్రకృతి అందాలను తిలకించిన అనంతరం ధారాలమ్మ తల్లిని దర్శించుకుని వెళ్తుంటారు. మరువలేని అనుభూతిని పొందుతుంటారు. -సీలేరు

Sileru Water falls Photos2
2/10

వెలుగులు నింపుతున్న సీలేరు జలవిద్యుత్‌ కేంద్రం

Sileru Water falls Photos3
3/10

జాలువారుతున్న తురాయి జలపాతం

Sileru Water falls Photos4
4/10

గుంటవాడ జలాశయం

Sileru Water falls Photos5
5/10

Sileru Water falls Photos6
6/10

Sileru Water falls Photos7
7/10

Sileru Water falls Photos8
8/10

Sileru Water falls Photos9
9/10

Sileru Water falls Photos10
10/10

# Tag
sileru water falls Photos
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

సీలేరు అందాలు చూసొద్దాం రండీ..!
photo 2

సాగర తీరాన అక్కినేని కోడలు శోభిత ధూలిపాల (ఫొటోలు)
photo 3

11వ శతాబ్దపు చారిత్రక కట్టడం.. టాలీవుడ్ హీరోయిన్ ఫిదా (ఫొటోలు)
photo 4

అనసూయ ‘పవర్‌ డ్రెస్సింగ్‌’..చీర ఇలా కూడా కడతారా? (ఫోటోలు)
photo 5

యాంకర్ సుమ ఇంట్లో ఓనం సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Pulivendula Medical College Drone Visuals 1
Video_icon

పులివెందుల మెడికల్ కాలేజీ డ్రోన్ విజువల్స్
Pakistan Cricket Board Insulted by ICC 2
Video_icon

పాక్ మొసలి కన్నీరు.. చుక్కలు చూపించిన భారత్!
Mask Man Harish Wife Harita Sensational Interview 3
Video_icon

బిగ్ బాస్ కి వెళ్లే ముందు నాతో ఒక్కటే చెప్పాడు
Intelligent Thief Escaped With 2KG Of Gold In Chinthalapudi Eluru 4
Video_icon

Eluru: కొబ్బరి నీళ్లు తెమ్మని చెప్పి రెండు కిలోల బంగారంతో పరార్
Perni Nani Reveals Shocking Facts On Minister Kollu Ravindra Frauds 5
Video_icon

కొల్లు రవీంద్ర బండారం మొత్తం బయటపెట్టిన పేర్ని నాని..
Advertisement