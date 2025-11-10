 ట్రెండింగ్ లో రామ్ చరణ్ 'చికిరి చికిరి' పాట డ్యాన్స్ (ఫొటోలు) | Ram Charan's Peddi Movie Song Chikiri Chikiri Trending Now | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ట్రెండింగ్ లో రామ్ చరణ్ 'చికిరి చికిరి' పాట డ్యాన్స్ (ఫొటోలు)

Nov 10 2025 11:13 AM | Updated on Nov 10 2025 11:20 AM

Ram Charan's Peddi Movie Song Chikiri Chikiri Trending Now1
1/12

‘చికిరి చికిరి...’ అంటూ హుషారైన స్టెప్పులేశారు రామ్‌చరణ్‌.

Ram Charan's Peddi Movie Song Chikiri Chikiri Trending Now2
2/12

రామ్‌చరణ్‌ హీరోగా నటిస్తున్న తాజా చిత్రం ‘పెద్ది’. బుచ్చిబాబు సానా దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ సినిమాలో జాన్వీ కపూర్‌ హీరోయిన్‌గా నటిస్తున్నారు. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్, సుకుమార్‌ రైటింగ్స్‌ సమర్పణలో వెంకట సతీష్‌ కిలారు నిర్మిస్తున్నారు.

Ram Charan's Peddi Movie Song Chikiri Chikiri Trending Now3
3/12

ఈ చిత్రం 2026 మార్చి 27న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.

Ram Charan's Peddi Movie Song Chikiri Chikiri Trending Now4
4/12

ఏఆర్‌ రెహమాన్‌ సంగీతం అందించిన ఈ చిత్రం నుంచి ‘చికిరి చికిరి...’ అంటూ సాగే తొలి లిరికల్‌ వీడియో సాంగ్‌ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాను షేక్ చేస్తుంది.

Ram Charan's Peddi Movie Song Chikiri Chikiri Trending Now5
5/12

Ram Charan's Peddi Movie Song Chikiri Chikiri Trending Now6
6/12

Ram Charan's Peddi Movie Song Chikiri Chikiri Trending Now7
7/12

Ram Charan's Peddi Movie Song Chikiri Chikiri Trending Now8
8/12

Ram Charan's Peddi Movie Song Chikiri Chikiri Trending Now9
9/12

Ram Charan's Peddi Movie Song Chikiri Chikiri Trending Now10
10/12

Ram Charan's Peddi Movie Song Chikiri Chikiri Trending Now11
11/12

Ram Charan's Peddi Movie Song Chikiri Chikiri Trending Now12
12/12

# Tag
trending Ram Charan Peddi Movie Janhvi Kapoor Buchi Babu photo gallery
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఈ ఆలయం లో శివుడు తలక్రిందులుగా ఉంటాడు...ఎక్కడో తెలుసా? (ఫొటోలు)
photo 2

‘ది గర్ల్‌ఫ్రెండ్‌’ మూవీ ప్రెస్‌మీట్‌లో హీరోయిన్‌ అను ఇమ్మాన్యుయేల్ (ఫొటోలు)
photo 3

‘సంతాన ప్రాప్తిరస్తు’ ప్రీ రిలీజ్ లో మెరిసిన చాందినీ చౌదరి (ఫొటోలు)
photo 4

వణికిస్తున్న చలి.. జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిందే (ఫొటోలు)
photo 5

అల్లరి నరేశ్ 12ఏ రైల్వే కాలనీ మూవీ ట్రైలర్ లాంఛ్ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)

Video

View all
RK Roja Rally At Tirupati For Medical Colleges Privatization 1
Video_icon

RK రోజా ఆధ్వర్యంలో భారీగా ప్రజా ఉద్యమం ర్యాలీ
Leopard Spotted In Maharashtra Pimpri Ghat 2
Video_icon

చిరుత నుంచి రక్షణ కోసం ఊరుఊరంతా కలిసి..
High Tension In YSRCP Praja Udyamam Rally 3
Video_icon

అడ్డుకున్న పోలీసులు.. తిప్పికొట్టిన YSRCP నేతలు
Varikuti Ashok Babu Shocking Comments On Chandrababu 4
Video_icon

Varikuti Ashok: కరోనా టైంలో జగన్ సీఎంగా లేకపోతే.. చంద్రబాబును ఇప్పటికి ఛీ కొడుతున్నారు
Ambati Rambabu vs AP Police Heated Argument In YSRCP Praja Udyamam 5
Video_icon

YSRCP Praja Udyamam: అంబటి ఉగ్రరూపం..

Advertisement