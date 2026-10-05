 మూవీ రిలీజ్ తర్వాత మళ్లీ ట్రెండింగ్‌లో నక్షత్ర (ఫొటోలు) | Tella Kagitham Heroine Nakshatra | Sakshi
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మూవీ రిలీజ్ తర్వాత మళ్లీ ట్రెండింగ్‌లో నక్షత్ర (ఫొటోలు)

Oct 5 2026 7:13 PM | Updated on Oct 5 2026 7:14 PM

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గత వీకెండ్ 'తెల్లకాగితం' సినిమాతో తెలుగులోకి పరిచయమైన యంగ్ హీరోయిన్ నక్షత్ర.. మూవీ రిలీజ్ తర్వాత సోషల్ మీడియాలో ట్రెండింగ్‌లోకి వచ్చింది. ఈమె ఫొటోలు, వీడియోలు తెగ వైరల్ అయిపోతున్నాయి.

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మూవీ రిలీజ్ తర్వాత మళ్లీ ట్రెండింగ్‌లో నక్షత్ర (ఫొటోలు)
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