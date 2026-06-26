 శోభిత మాన్‌సూన్ లుక్.. గ్లామర్ మూమూలుగా లేదు! (ఫొటోలు) | Sobhita Dhulipala Wet Hair Glam Photo Shoot Photos | Sakshi
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శోభిత మాన్‌సూన్ లుక్.. గ్లామర్ మూమూలుగా లేదు! (ఫొటోలు)

Jun 26 2026 6:24 PM | Updated on Jun 26 2026 6:38 PM

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అక్కినేని కోడలు శోభిత.. మాన్‌సూన్ (వర్షాకాలం) లుక్ పేరిట కొన్ని ఫొటోలని రిలీజ్ చేసింది. వీటిలో మరింత గ్లామరస్‌గా కనిపిస్తూ ఆకట్టుకుంటోంది.

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# Tag
Sobhita dhulipala wet hair Photos
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