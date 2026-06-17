బెంగళూరులో రష్మిక.. కృతితో కలిసి హడావుడి (ఫొటోలు)

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Jun 17 2026 9:13 PM | Updated on Jun 17 2026 9:13 PM
ఈ శుక్రవారం రష్మిక హీరోయిన్గా చేసిన 'కాక్టెయిల్ 2' అనే హిందీ మూవీ రిలీజ్ కానుంది.
దీని ప్రమోషన్లలో భాగంగానే మరో హీరోయిన్ కృతి సనన్తో కలిసి రష్మిక బెంగళూరు వెళ్లింది. తెగ సందడి చేస్తూ కనిపించింది.
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