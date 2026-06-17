 బెంగళూరులో రష్మిక.. కృతితో కలిసి హడావుడి (ఫొటోలు) | Rashmika Mandanna And Kriti Sanon Cocktail 2 fever In Bengaluru Photos | Sakshi
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బెంగళూరులో రష్మిక.. కృతితో కలిసి హడావుడి (ఫొటోలు)

Jun 17 2026 9:13 PM | Updated on Jun 17 2026 9:13 PM

Rashmika Mandanna And Kriti Sanon Cocktail 2 fever In Bengaluru Photos1
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ఈ శుక్రవారం రష్మిక హీరోయిన్‌గా చేసిన 'కాక్‌టెయిల్ 2' అనే హిందీ మూవీ రిలీజ్ కానుంది.

Rashmika Mandanna And Kriti Sanon Cocktail 2 fever In Bengaluru Photos2
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దీని ప్రమోషన్లలో భాగంగానే మరో హీరోయిన్ కృతి సనన్‌తో కలిసి రష్మిక బెంగళూరు వెళ్లింది. తెగ సందడి చేస్తూ కనిపించింది.

Rashmika Mandanna And Kriti Sanon Cocktail 2 fever In Bengaluru Photos3
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Rashmika Mandanna And Kriti Sanon Cocktail 2 fever In Bengaluru Photos4
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Rashmika Mandanna And Kriti Sanon Cocktail 2 fever In Bengaluru Photos5
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Rashmika Mandanna And Kriti Sanon Cocktail 2 fever In Bengaluru Photos6
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Rashmika Mandanna And Kriti Sanon Cocktail 2 fever In Bengaluru Photos7
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Rashmika Mandanna And Kriti Sanon Cocktail 2 fever In Bengaluru Photos8
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Rashmika Mandanna And Kriti Sanon Cocktail 2 fever In Bengaluru Photos9
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Rashmika Mandanna And Kriti Sanon Cocktail 2 fever In Bengaluru Photos10
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# Tag
Rashmika Mandanna kriti sanon Cocktail 2 Movie promotions Photos
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