 #RAPO23 : సందడిగా రామ్ కొత్త సినిమా లాంచ్ (ఫొటోలు) | #RAPO23 : Ram Pothineni New Movie Pooja Ceremony | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

#RAPO23 : సందడిగా రామ్ కొత్త సినిమా లాంచ్ (ఫొటోలు)

Jun 29 2026 12:16 PM | Updated on Jun 29 2026 12:28 PM

#RAPO23 : Ram Pothineni New Movie Pooja Ceremony1
1/8

రామ్ హీరోగా నటిస్తూ తొలిసారి దర్శకత్వం వహిస్తున్న కొత్త సినిమా..(#RAPO23) హైదరాబాద్‌లో లాంచ్ అయింది. ఈ చిత్రానికి రామ్ సోదరుడే నిర్మాత కావడం విశేషం.

#RAPO23 : Ram Pothineni New Movie Pooja Ceremony2
2/8

#RAPO23 : Ram Pothineni New Movie Pooja Ceremony3
3/8

#RAPO23 : Ram Pothineni New Movie Pooja Ceremony4
4/8

#RAPO23 : Ram Pothineni New Movie Pooja Ceremony5
5/8

#RAPO23 : Ram Pothineni New Movie Pooja Ceremony6
6/8

#RAPO23 : Ram Pothineni New Movie Pooja Ceremony7
7/8

#RAPO23 : Ram Pothineni New Movie Pooja Ceremony8
8/8

# Tag
Ram Pothineni New Movie Launch photo gallery Tollywood Web Cinema Photos
Advertisement
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

#RAPO23 : సందడిగా రామ్ కొత్త సినిమా లాంచ్ (ఫొటోలు)
photo 2

'రాజాసాబ్' బ్యూటీ అమ్మనాన్నని చూశారా? (ఫొటోలు)
photo 3

హైదరాబాద్ ఈవెంట్‌లో మెరిసిన హీరోయిన్ అంజలి (ఫొటోలు)
photo 4

విశాఖపట్నం : క్యాట్‌వాక్‌తో కెవ్వుకేక (ఫొటోలు)
photo 5

నెల్లూరు : రొట్టెల పండుగకు పోటెత్తిన భక్తులు (ఫొటోలు)

Video

View all
High Court Verdict About Sai Krishna Case 1
Video_icon

హైకోర్టు తీర్పుపై ఉత్కంఠ
CM Vijay Vs DMK Udhayanidhi Stalin In Assembly 2
Video_icon

తమిళనాడులో త్వరలో మళ్లీ ఎన్నికలు!
Senior Actor Naresh Reacts On Idupu Kayitham Movie Title Controversy 3
Video_icon

కరుప్పు, కాంతార ఓకే... 'ఇడుపు కాయితం’ నాట్ ఓకే
Mahesh Babu New Movie With Sanjay Leela Bhansali 4
Video_icon

భన్సాలీతో బాబు..! సెట్స్ పైకి బీభత్సమైన కాంబో
Donald Trump Warning To Iran Over Attaks On Tehran 5
Video_icon

ఇరాన్ కు నరకం చూపిస్తాం
Advertisement