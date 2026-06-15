 హైదరాబాద్ : ప్రసాద్ ఐమాక్స్ వద్ద భారీ అనంత పద్మనాభస్వామి (ఫొటోలు) | Nagabandham Movie Song Launch in imax Hyderabad | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

హైదరాబాద్ : ప్రసాద్ ఐమాక్స్ వద్ద భారీ అనంత పద్మనాభస్వామి (ఫొటోలు)

Jun 15 2026 12:13 PM | Updated on Jun 15 2026 12:31 PM

Nagabandham Movie Song Launch in imax Hyderabad1
1/15

విరాట్‌ కర్ణ హీరోగా అభిషేక్‌ నామా రూపొందిస్తున్న పాన్‌ ఇండియా చిత్రం నాగబంధం.

Nagabandham Movie Song Launch in imax Hyderabad2
2/15

ఇందులో నభా నటేష్, ఐశ్వర్యా మీనన్‌ హీరోయిన్లుగా నటిస్తున్నారు.

Nagabandham Movie Song Launch in imax Hyderabad3
3/15

జగపతి బాబు కీలక పాత్రలో కనిపించనున్నారు. గరుడ రామ్, మహేష్ మంజ్రేకర్, జయప్రకాష్, మురళీ శర్మ, అనసూయ భరద్వాజ్, బిఎస్ అవినాష్ కూడా కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు.

Nagabandham Movie Song Launch in imax Hyderabad4
4/15

అభిషేక్‌ నామా దర్శకత్వంలో ఎన్‌ఐకే స్టూడియోస్, అభిషేక్‌ పిక్చర్స్‌ పతాకంపై కిషోర్‌ అన్నపురెడ్డి, నిషితా నాగిరెడ్డి ఈ సినిమాను నిర్మిస్తున్నారు.

Nagabandham Movie Song Launch in imax Hyderabad5
5/15

సినిమా ప్రమోషన్స్‌లో భాగంగా హైదరాబాద్ ప్రసాద్ ఐమాక్స్ వద్ద భారీ అనంత పద్మనాభస్వామి విగ్రహాన్ని కూడా ఏర్పాటు చేశారు.

Nagabandham Movie Song Launch in imax Hyderabad6
6/15

Nagabandham Movie Song Launch in imax Hyderabad7
7/15

Nagabandham Movie Song Launch in imax Hyderabad8
8/15

Nagabandham Movie Song Launch in imax Hyderabad9
9/15

Nagabandham Movie Song Launch in imax Hyderabad10
10/15

Nagabandham Movie Song Launch in imax Hyderabad11
11/15

Nagabandham Movie Song Launch in imax Hyderabad12
12/15

Nagabandham Movie Song Launch in imax Hyderabad13
13/15

Nagabandham Movie Song Launch in imax Hyderabad14
14/15

Nagabandham Movie Song Launch in imax Hyderabad15
15/15

# Tag
Nagabandham Movie song launch Imax theater Hyderabad Nabha Natesh Abhishek Nama Tollywood photo gallery Web Cinema Photos
Advertisement
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

హైదరాబాద్ : ప్రసాద్ ఐమాక్స్ వద్ద భారీ అనంత పద్మనాభస్వామి (ఫొటోలు)
photo 2

‘ఓ..! సుకుమారి’ మూవీ టీజర్‌ లాంచ్‌లో ఐశ్వర్య రాజేష్ (ఫొటోలు)
photo 3

'అందరి చూపు అటువైపే' ఏముంది అక్కడ..(ఫొటోలు)
photo 4

ముంబై : 'ఆమిర్ ఖాన్ ప్రొడక్షన్స్' 25 ఏళ్ల వేడుక (ఫొటోలు)
photo 5

‘సింగ్-గీతం’ మూవీ సక్సెస్ సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Casting Artist Prasad Booked In Harassment Case 1
Video_icon

సినీ నటికి లైంగిక వేధింపులు.. క్యాస్టింగ్ ఆర్టిస్ట్ పై నటి ఫిర్యాదు
Edupuganti Srinivas Wife Shocking Comments On Chintamaneni Prabhakar 2
Video_icon

చింతమనేని వీరంగం పై సంచలన నిజాలు బయటపెట్టిన ఈడ్పుగంటి శ్రీనివాస్ భార్య
Kotaru Abbaya Chowdary Reaction On Chintamaneni Prabhakar Over Action 3
Video_icon

టీడీపీ ఎమ్మెల్యే చింతమనేని వీరంగం.. అబ్బయ్య చౌదరి రియాక్షన్
Sensex Surges Over 1000 Points After US-Iran Deal 4
Video_icon

అమెరికా, ఇరాన్ ఒప్పందం ఎఫెక్ట్.. స్టాక్ మార్కెట్లలో జోష్
Folk Singer Balli Surender Special Interview 5
Video_icon

254 బల్లులు తిన్న.. పోతానేమో అనుకొని రాత్రంతా పడుకోలేదు
Advertisement