 డైరెక్టర్ కార్తీక్ వర్మ నిశ్చితార్థంలో చైతూ-శోభిత (ఫొటోలు) | Naga Chaitanya and Sobhita Dhulipala Attend Karthik Varma Engagement Photos
డైరెక్టర్ కార్తీక్ వర్మ నిశ్చితార్థంలో చైతూ-శోభిత (ఫొటోలు)

Sep 30 2025 5:17 PM | Updated on Sep 30 2025 6:56 PM

Naga Chaitanya and Sobhita Dhulipala Attend Karthik Varma Engagement Photos1
1/13

టాలీవుడ్ యంగ్ డైరెక్టర్ కార్తిక్ వర్మ నిశ్చితార్థం..

Naga Chaitanya and Sobhita Dhulipala Attend Karthik Varma Engagement Photos2
2/13

హైదరాబాద్‌లో ఆదివారం జరిగింది.

Naga Chaitanya and Sobhita Dhulipala Attend Karthik Varma Engagement Photos3
3/13

ఈ శుభకార్యానికి హాజరైన నాగచైతన్య దంపతులు..

Naga Chaitanya and Sobhita Dhulipala Attend Karthik Varma Engagement Photos4
4/13

కాబోయే వధూవరుల్ని దీవించారు.

Naga Chaitanya and Sobhita Dhulipala Attend Karthik Varma Engagement Photos5
5/13

Naga Chaitanya and Sobhita Dhulipala Attend Karthik Varma Engagement Photos6
6/13

Naga Chaitanya and Sobhita Dhulipala Attend Karthik Varma Engagement Photos7
7/13

Naga Chaitanya and Sobhita Dhulipala Attend Karthik Varma Engagement Photos8
8/13

Naga Chaitanya and Sobhita Dhulipala Attend Karthik Varma Engagement Photos9
9/13

Naga Chaitanya and Sobhita Dhulipala Attend Karthik Varma Engagement Photos10
10/13

Naga Chaitanya and Sobhita Dhulipala Attend Karthik Varma Engagement Photos11
11/13

Naga Chaitanya and Sobhita Dhulipala Attend Karthik Varma Engagement Photos12
12/13

Naga Chaitanya and Sobhita Dhulipala Attend Karthik Varma Engagement Photos13
13/13

# Tag
Naga Chaitanya Sobhita dhulipala attend karthik varma Enagement Photos
