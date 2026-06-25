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టాలీవుడ్ క్రేజీ హీరోయిన్ మీనాక్షి చౌదరి ఇటీవల తన బిజీ షెడ్యూల్స్ నుంచి కాస్త బ్రేక్ తీసుకుని ప్రకృతి అందాల నిలయమైన నేపాల్ వెకేషన్కు వెళ్లారు.
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నేపాల్లోని పచ్చని ప్రకృతి దృశ్యాల మధ్య ఆమె దిగిన ఫోటోలు నెటిజన్లను విపరీతంగా ఆకట్టుకుంటున్నాయి
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ప్రకృతిని ఆస్వాదిస్తూ, ఎంతో ప్రశాంతంగా కనిపిస్తున్న ఆమె ఫోటోలు చూసి ఫ్యాన్స్ "బ్యూటీ ఇన్ పీస్" అంటూ కామెంట్లు పెడుతున్నారు.
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ప్రస్తుతం మీనాక్షి, నాగచైతన్యతో కలిసి వృషకర్మ అనే హారర్ థ్రిల్లర్ సినిమాలో నటిస్తోంది. విరూపాక్ష ఫేం కార్తీక్ దండు ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు.
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