 ముంబై : 'IWMBuzz డిజిటల్ అవార్డ్స్ సీజన్ 8'..మెరిసిన బాలీవుడ్ తారలు (ఫోటోలు) | IWMBuzz Digital Awards Season 8 in Mumbai Photos | Sakshi
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'IWMBuzz డిజిటల్ అవార్డ్స్ సీజన్ 8'..మెరిసిన బాలీవుడ్ తారలు

Jun 17 2026 12:12 PM | Updated on Jun 17 2026 12:12 PM

IWMBuzz Digital Awards Season 8 in Mumbai Photos1
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ముంబైలో గ్రాండ్ గా 'IWMBuzz డిజిటల్ అవార్డ్స్ సీజన్ 8'.

IWMBuzz Digital Awards Season 8 in Mumbai Photos2
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'IWMBuzz డిజిటల్ అవార్డ్స్ సీజన్ 8 లో మెరిసిన బాలీవుడ్ తారలు.

IWMBuzz Digital Awards Season 8 in Mumbai Photos3
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ఆకాంక్ష రంజన్ కపూర్ (Akansha Ranjan Kapoor)

IWMBuzz Digital Awards Season 8 in Mumbai Photos4
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మిస్ యూనివర్స్ ఇండియా నెహాల్ చూడాసమా (Nehal Chudasama)

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నుష్రత్ భరుచ్చా (Nushrratt Bharuccha )

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దివ్య దత్తా,రితుపర్ణ సేన్‌గుప్తా,కొంకణ సెన్‌శర్మ

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అనుపమ్ ఖేర్ (Anupam Kher)

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కాజోల్ (Kajol)

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నవాజుద్దీన్ సిద్ధిఖీ (Nawazuddin Siddiqui)

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మోనా సింగ్ (Mona Singh)

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రాధికా మదన్ (Radhika Madan)

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చిత్రాంగద సింగ్ (Chitrangda Singh)

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కొంకణా సేన్ శర్మ (Konkona Sensharma)

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ఆకాంక్షా పురి (Akanksha Puri)

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ఋతుపర్ణ సేన్‌గుప్తా (Rituparna Sengupta)

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మనోజ్ బాజ్‌పేయి (Manoj Bajpayee)

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విజయ్ వర్మ (Vijay Varma)

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IWMBuzz Digital Awards Season 8 in Mumbai Photos19
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IWMBuzz Digital Awards Season 8 in Mumbai Photos22
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IWMBuzz Digital Awards Season 8 in Mumbai Photos23
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IWMBuzz Digital Awards Season 8 in Mumbai Photos24
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IWMBuzz Digital Awards Season 8 in Mumbai Photos25
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IWMBuzz Digital Awards Season 8 in Mumbai Photos26
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# Tag
Kajol Manoj Bajpayee vijay varma Anupam Kher Bollywood Actress Bollywood Beauty photo gallery
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