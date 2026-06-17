ముంబై : 'IWMBuzz డిజిటల్ అవార్డ్స్ సీజన్ 8'..మెరిసిన బాలీవుడ్ తారలు (ఫోటోలు)

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ముంబైలో గ్రాండ్ గా 'IWMBuzz డిజిటల్ అవార్డ్స్ సీజన్ 8'.
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'IWMBuzz డిజిటల్ అవార్డ్స్ సీజన్ 8 లో మెరిసిన బాలీవుడ్ తారలు.
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ఆకాంక్ష రంజన్ కపూర్ (Akansha Ranjan Kapoor)
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మిస్ యూనివర్స్ ఇండియా నెహాల్ చూడాసమా (Nehal Chudasama)
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నుష్రత్ భరుచ్చా (Nushrratt Bharuccha )
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దివ్య దత్తా,రితుపర్ణ సేన్గుప్తా,కొంకణ సెన్శర్మ
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అనుపమ్ ఖేర్ (Anupam Kher)
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కాజోల్ (Kajol)
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నవాజుద్దీన్ సిద్ధిఖీ (Nawazuddin Siddiqui)
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మోనా సింగ్ (Mona Singh)
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రాధికా మదన్ (Radhika Madan)
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చిత్రాంగద సింగ్ (Chitrangda Singh)
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కొంకణా సేన్ శర్మ (Konkona Sensharma)
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ఆకాంక్షా పురి (Akanksha Puri)
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ఋతుపర్ణ సేన్గుప్తా (Rituparna Sengupta)
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మనోజ్ బాజ్పేయి (Manoj Bajpayee)
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విజయ్ వర్మ (Vijay Varma)
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