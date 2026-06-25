 రజినీకాంత్ ధర్మాన్ మూవీ ఈవెంట్‌లో సిమ్రాన్‌ (ఫొటోలు) | Dharman Title Launch Event Photos | Sakshi
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రజినీకాంత్ ధర్మాన్ మూవీ ఈవెంట్‌లో సిమ్రాన్‌ (ఫొటోలు)

Jun 25 2026 5:29 PM | Updated on Jun 25 2026 5:33 PM

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రజినీకాంత్ ధర్మాన్‌ మూవీలో సీనియర్ హీరోయిన్ సిమ్రాన్‌ నటించనుంది.

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ఇటీవలే టైటిల్ రివీల్ చేశారు.

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ఈ ఈవెంట్‌కు సంబంధించిన ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేశారు.

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# Tag
Dharman Movie title Launch Event Photos
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