 హీరో అజిత్ ఫ్యామిలీని చూశారా? (ఫొటోలు) | Actress Shalini Shares vacation Trip Pictures With Family | Sakshi
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హీరో అజిత్ ఫ్యామిలీని చూశారా? (ఫొటోలు)

Jun 16 2026 6:34 PM | Updated on Jun 16 2026 6:39 PM

Actress Shalini Shares vacation Trip Pictures With Family1
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తమిళ హీరో అజిత్ తన భార్య, కూతురు, కొడుకుతో కలిసి ఫ్రాన్స్ ట్రిప్ వేశారు. ఆ ఫొటోలని అజిత్ భార్య శాలిని తన సోషల్ మీడియాలో పంచుకుంది.

Actress Shalini Shares vacation Trip Pictures With Family2
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Actress Shalini Shares vacation Trip Pictures With Family3
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Actress Shalini Shares vacation Trip Pictures With Family4
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Actress Shalini Shares vacation Trip Pictures With Family5
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Actress Shalini Shares vacation Trip Pictures With Family6
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Actress Shalini Shares vacation Trip Pictures With Family7
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Actress Shalini Shares vacation Trip Pictures With Family8
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Actress Shalini Shares vacation Trip Pictures With Family9
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Actress Shalini Shares vacation Trip Pictures With Family10
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Actress Shalini Shares vacation Trip Pictures With Family11
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# Tag
Actress Shalini shares Trip vacation Photos
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హీరో అజిత్ ఫ్యామిలీని చూశారా? (ఫొటోలు)
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