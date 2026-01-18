 హీరోయిన్‌ సంఘవి కూతురి బర్త్‌డే సెలబ్రేషన్స్‌ (ఫోటోలు) | Actress Sanghavi Daughter Birthday Celebrations Photos | Sakshi
హీరోయిన్‌ సంఘవి కూతురి బర్త్‌డే సెలబ్రేషన్స్‌ (ఫోటోలు)

Jan 18 2026 1:41 PM | Updated on Jan 18 2026 1:48 PM

Actress Sanghavi Daughter Birthday Celebrations Photos1
1/11

Actress Sanghavi Daughter Birthday Celebrations Photos2
2/11

Actress Sanghavi Daughter Birthday Celebrations Photos3
3/11

ఒకప్పటి హీరోయిన్‌ సంఘవి.. కూతురి బర్త్‌డేను ఘనంగా సెలబ్రేట్‌ చేసింది. ఆమె కూతురు చాన్వి ఆరో పుట్టినరోజు సెలబ్రేషన్స్‌ ఫోటోలను సోషల్‌ మీడియాలో షేర్‌ చేసింది. కాగా సంఘవి..

Actress Sanghavi Daughter Birthday Celebrations Photos4
4/11

తాజ్‌మహల్‌, పట్టుకోండి చూద్దాం, సమరసింహా రెడ్డి, సీతారామరాజు, ప్రేయసి రావే, పిల్ల నచ్చింది, లాహిరి లాహిరి లాహిరిలో, సందడే సందడి వంటి అనేక తెలుగు సినిమాలు చేసింది.

Actress Sanghavi Daughter Birthday Celebrations Photos5
5/11

Actress Sanghavi Daughter Birthday Celebrations Photos6
6/11

Actress Sanghavi Daughter Birthday Celebrations Photos7
7/11

Actress Sanghavi Daughter Birthday Celebrations Photos8
8/11

Actress Sanghavi Daughter Birthday Celebrations Photos9
9/11

Actress Sanghavi Daughter Birthday Celebrations Photos10
10/11

Actress Sanghavi Daughter Birthday Celebrations Photos11
11/11

Actress Sanghavi daughter birthday CELEBRATIONS Photos
