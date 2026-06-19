 కాజల్ అగర్వాల్ బర్త్ డే.. ఫ్యామిలీతో క్యూట్ (ఫొటోలు) | Actress Kajal Aggarwal Birthday Celebrations With Family Photos | Sakshi
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కాజల్ అగర్వాల్ బర్త్ డే.. ఫ్యామిలీతో క్యూట్ (ఫొటోలు)

Jun 19 2026 7:56 PM | Updated on Jun 19 2026 7:56 PM

Actress Kajal Aggarwal Birthday Celebrations With Family Photos1
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హీరోయిన్ కాజల్ అగర్వాల్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా చెల్లి నిషా అగర్వాల్ క్యూట్ ఫ్యామిలీ ఫొటోలని షేర్ చేసింది.

Actress Kajal Aggarwal Birthday Celebrations With Family Photos2
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Actress Kajal Aggarwal Birthday Celebrations With Family Photos3
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Actress Kajal Aggarwal Birthday Celebrations With Family Photos4
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Actress Kajal Aggarwal Birthday Celebrations With Family Photos5
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Actress Kajal Aggarwal Birthday Celebrations With Family Photos6
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Actress Kajal Aggarwal Birthday Celebrations With Family Photos7
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Actress Kajal Aggarwal Birthday Celebrations With Family Photos9
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Actress Kajal Aggarwal Birthday Celebrations With Family Photos11
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# Tag
Actress Kajal Aggarwal birthday CELEBRATIONS family Photos
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కాజల్ అగర్వాల్ బర్త్ డే.. ఫ్యామిలీతో క్యూట్ (ఫొటోలు)
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