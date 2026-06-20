 మెరుపు తీగలా కాజల్.. విషెస్ చెప్పినోళ్లకు థ్యాంక్స్ (ఫొటోలు) | Actress kajal Agarwal Shares Thanks To everyone who sent wishes on Birthday Photos | Sakshi
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మెరుపు తీగలా కాజల్.. విషెస్ చెప్పినోళ్లకు థ్యాంక్స్ (ఫొటోలు)

Jun 20 2026 8:21 PM | Updated on Jun 20 2026 8:21 PM

Actress kajal Agarwal Shares Thanks To everyone who sent wishes on Birthday Photos1
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హీరోయిన్ కాజల్ అగర్వాల్ పుట్టినరోజు అయిపోయింది. తనకు విషెస్ చెప్పినవాళ్లకు థ్యాంక్స్ చెబుతూ కొన్ని ఫొటోలు పోస్ట్ చేసింది. వీటిలో మెరుపు తీగలా కనిపించింది.

Actress kajal Agarwal Shares Thanks To everyone who sent wishes on Birthday Photos2
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Actress kajal Agarwal Shares Thanks To everyone who sent wishes on Birthday Photos3
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Actress kajal Agarwal Shares Thanks To everyone who sent wishes on Birthday Photos4
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Actress kajal Agarwal Shares Thanks To everyone who sent wishes on Birthday Photos5
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Actress kajal Agarwal Shares Thanks To everyone who sent wishes on Birthday Photos6
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Actress kajal Agarwal Shares Thanks To everyone who sent wishes on Birthday Photos7
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Actress kajal Agarwal Shares Thanks To everyone who sent wishes on Birthday Photos8
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# Tag
Actress Kajal Aggarwal shares wishes Photos
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మెరుపు తీగలా కాజల్.. విషెస్ చెప్పినోళ్లకు థ్యాంక్స్ (ఫొటోలు)
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