 సరూర్‌నగర్‌ స్టేడియంలో ఘనంగా బతుకమ్మ వేడుకలు (ఫొటోలు) | Bathukamma Place In Guinness World Record In Saroornagar Photos | Sakshi
సరూర్‌నగర్‌ స్టేడియంలో ఘనంగా బతుకమ్మ వేడుకలు (ఫొటోలు)

Sep 30 2025 7:02 AM | Updated on Sep 30 2025 7:02 AM

Bathukamma Place In Guinness World Record In Saroornagar Photos1
హైదరాబాద్‌: దసరా ఉత్సవాల్లో భాగంగా నగరంలో నిర్వహించిన ఓ బతుకమ్మ కార్యక్రమం గిన్నిస్‌ రికార్డు సాధించింది. సరూర్‌నగర్‌ స్టేడియంలో ఈరోజ(సెప్టెంబర్‌ 29) నిర్వహించిన బతుకమ్మ కార్యక్రమం గిన్నిస్‌లో చోటు దక్కించుకుంది.

Bathukamma Place In Guinness World Record In Saroornagar Photos2
64 అడుగుల ఎత్తులో ఏర్పాటు చేసిన ఈ బతుకమ్మ చుట్టూలయ బద్ధంగా ఆడిన నృత్యం గిన్నిస్‌ రికార్డుల్లోకి ఎక్కింది.

Bathukamma Place In Guinness World Record In Saroornagar Photos3
‘బతుకమ్మ.. బతుకమ్మ ఉయ్యాలో.. బంగారు బతుకమ్మ ఉయ్యాలో.., ఒక్కేసి పువ్వేసి సందమామా.. చిత్తూచిత్తూల బొమ్మ.. శివుని ముద్దుల గు మ్మ.. బంగారు బొమ్మ దొరికేనమ్మో ఈ వాడలోనా’అంటూ బతుకమ్మ పాటలతో సరూర్‌నగర్‌ ఇండోర్‌ స్టేడియం మార్మోగింది.

Bathukamma Place In Guinness World Record In Saroornagar Photos4
Bathukamma Place In Guinness World Record In Saroornagar Photos5
Bathukamma Place In Guinness World Record In Saroornagar Photos6
Bathukamma Place In Guinness World Record In Saroornagar Photos7
Bathukamma Place In Guinness World Record In Saroornagar Photos8
Bathukamma Place In Guinness World Record In Saroornagar Photos9
Bathukamma Place In Guinness World Record In Saroornagar Photos10
Bathukamma Place In Guinness World Record In Saroornagar Photos11
Bathukamma Place In Guinness World Record In Saroornagar Photos12
Bathukamma Place In Guinness World Record In Saroornagar Photos13
Bathukamma Place In Guinness World Record In Saroornagar Photos14
Bathukamma Place In Guinness World Record In Saroornagar Photos15
Bathukamma Place In Guinness World Record In Saroornagar Photos16
Bathukamma Place In Guinness World Record In Saroornagar Photos17
Bathukamma Place In Guinness World Record In Saroornagar Photos18
Bathukamma Place In Guinness World Record In Saroornagar Photos19
Bathukamma Place In Guinness World Record In Saroornagar Photos20
bathukamma Bathukamma festival Bathukamma celebrations Bathukamma celebrations at Telangana saroornagar Guinness World Records Telangana Telangana Government seethakka
