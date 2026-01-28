 మేడారం మహాజాతర పండుగ ప్రారంభం (ఫొటోలు) | Sammakka Sarakka Medaram Maha Jatara 2026 HD Photos | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

జనసంద్రంగా మేడారం.. భారీగా ట్రాఫిక్‌జామ్‌ (ఫొటోలు)

Jan 28 2026 7:23 AM | Updated on Jan 28 2026 7:23 AM

Sammakka Sarakka Medaram Maha Jatara 2026 HD Photos1
1/31

హైదరాబాద్‌: మేడారం మహా జాతర నేటి నుంచే ప్రారంభం కానుంది. నాలుగు రోజులపాటు సాగే సంరంభంలో.. ఇవాళ పగిడిద్దరాజు, సారలమ్మ, గోవిందరాజులను గద్దెల ప్రాంగణంలో ప్రతిష్టించడంతో అంకురార్పణ జరగనుంది. రేపు సాయంత్రం సమక్క గద్దె మీదకు చేరనుంది. జాతర నేపథ్యంలో మొక్కులు చెల్లించుకునేందుకే లక్షల మంది జాతరకు తరలి వస్తున్నారు.

Sammakka Sarakka Medaram Maha Jatara 2026 HD Photos2
2/31

మేడారం పరిసర ప్రాంతాలు భక్త జనంతో కిక్కిరిసిపోయింది. జాతర మొదలు కావడంతో ఒక్కసారిగా పోటెత్తారు. ట్రాక్టర్లు, కార్లు, ఆటోలు, బస్సులు.. ఇలా వాహనాల్లో తరలి వస్తున్నారు.

Sammakka Sarakka Medaram Maha Jatara 2026 HD Photos3
3/31

దీంతో బుధవారం వేకువ జామున సుమారు 4 కిలోమీటర్ల మేర ట్రాఫిక్‌ నెలకొంది. భక్తులకు ఇబ్బందులు కలగకుండా.. పోలీసులు రంగంలోకి దిగారు. ఇటు జంపన్న వాగు వద్ద ఇసుకేస్తే రాలని జనం కనిపిస్తున్నారు.

Sammakka Sarakka Medaram Maha Jatara 2026 HD Photos4
4/31

Sammakka Sarakka Medaram Maha Jatara 2026 HD Photos5
5/31

Sammakka Sarakka Medaram Maha Jatara 2026 HD Photos6
6/31

Sammakka Sarakka Medaram Maha Jatara 2026 HD Photos7
7/31

Sammakka Sarakka Medaram Maha Jatara 2026 HD Photos8
8/31

Sammakka Sarakka Medaram Maha Jatara 2026 HD Photos9
9/31

Sammakka Sarakka Medaram Maha Jatara 2026 HD Photos10
10/31

Sammakka Sarakka Medaram Maha Jatara 2026 HD Photos11
11/31

Sammakka Sarakka Medaram Maha Jatara 2026 HD Photos12
12/31

Sammakka Sarakka Medaram Maha Jatara 2026 HD Photos13
13/31

Sammakka Sarakka Medaram Maha Jatara 2026 HD Photos14
14/31

Sammakka Sarakka Medaram Maha Jatara 2026 HD Photos15
15/31

Sammakka Sarakka Medaram Maha Jatara 2026 HD Photos16
16/31

Sammakka Sarakka Medaram Maha Jatara 2026 HD Photos17
17/31

Sammakka Sarakka Medaram Maha Jatara 2026 HD Photos18
18/31

Sammakka Sarakka Medaram Maha Jatara 2026 HD Photos19
19/31

Sammakka Sarakka Medaram Maha Jatara 2026 HD Photos20
20/31

Sammakka Sarakka Medaram Maha Jatara 2026 HD Photos21
21/31

Sammakka Sarakka Medaram Maha Jatara 2026 HD Photos22
22/31

Sammakka Sarakka Medaram Maha Jatara 2026 HD Photos23
23/31

Sammakka Sarakka Medaram Maha Jatara 2026 HD Photos24
24/31

Sammakka Sarakka Medaram Maha Jatara 2026 HD Photos25
25/31

Sammakka Sarakka Medaram Maha Jatara 2026 HD Photos26
26/31

Sammakka Sarakka Medaram Maha Jatara 2026 HD Photos27
27/31

Sammakka Sarakka Medaram Maha Jatara 2026 HD Photos28
28/31

Sammakka Sarakka Medaram Maha Jatara 2026 HD Photos29
29/31

Sammakka Sarakka Medaram Maha Jatara 2026 HD Photos30
30/31

Sammakka Sarakka Medaram Maha Jatara 2026 HD Photos31
31/31

# Tag
sammakka Sammakka - saralamma Jatara Medaram jatara Medaram Devotees Telangana photo gallery
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

బేగంపేట ఎయిర్‌పోర్ట్‌లో నేటి నుంచి వింగ్స్‌ ఇండియా షో (ఫొటోలు)
photo 2

మేడారం మహాజాతర పండుగ ప్రారంభం (ఫొటోలు)
photo 3

కొంచెం నాటీ కొంచెం స్వీట్.. లంగా ఓణీలో మీనాక్షి (ఫొటోలు)
photo 4

ఈ టాలీవుడ్ హీరోయిన్‌ని గుర్తుపట్టారా? (ఫొటోలు)
photo 5

యంగ్ లుక్‌లో హీరోయిన్ సదా పోజులు (ఫొటోలు)

Video

View all
Janasena MLA Arava Sridhar Sensational Video Controversy 1
Video_icon

Arava Sridhar : నా కోరిక తీర్చకపోతే నీ కొడుకుని చంపేస్తా..

Farmers Protest With Petrol Bottle to Demand Transformer in Anantapur District 2
Video_icon

అనంతపురం జిల్లాలో రైతులు వినూత్న నిరసన
Shocking Surge Stock Turns 1 Lakh into 50 Lakhs Investors in Celebration Mode 3
Video_icon

లక్షను 50 లక్షలు చేసిన స్టాక్.. పండగ చేసుకుంటున్న ఇన్వెస్టర్లు..!
Unknown Amazon Tribe Discovered 4
Video_icon

అమెజాన్ అడవిలో రహస్య తెగ!
YSRCP Koramutla Srinivasulu About Janasena MLA Arava Sridhar incident 5
Video_icon

జనసేన నేతల రాసలీలలు అరవ శ్రీధర్ పై చర్యలు తీసుకోవాలి
Advertisement