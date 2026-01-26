Medaram Jatara 2026 : మేడారం జాతరలో భారీ భక్తుల రద్దీ (ఫొటోలు)

1/20
మేడారం సమ్మక్క– సారలమ్మను దర్శించుకునేందుకు భక్తులు భారీగా తరలివచ్చారు.
2/20
వివిధ ప్రాంతాల నుంచి 50వేల మంది వరకు తరలివచ్చిన భక్తులు జంపన్నవాగులో పుణ్యస్నానాలు ఆచరించారు.
3/20
అమ్మవార్ల గద్దెల వద్ద పసుపు, కుంకుమ, చీరసారె, కానుకలు, ఒడిబియ్యం, పూలు, పండ్లు, ఎత్తు బంగారం సమర్పించి మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు.
4/20
జంపన్నవాగులో భక్తులు పూనకాలతో ఊగిపోయారు. కోళ్లను, యాటలను అమ్మవార్లకు మొక్కుగా చెల్లించారు. మొక్కుల అనంతరం మేడారం అటవీ ప్రాంతంలో విడిది చేసి వంటావార్పు చేసుకున్నారు.
5/20
6/20
7/20
8/20
9/20
10/20
11/20
12/20
13/20
14/20
15/20
16/20
17/20
18/20
19/20
20/20