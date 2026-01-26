 Medaram Jatara 2026 : మేడారం జాతరలో భారీ భక్తుల రద్దీ (ఫొటోలు) | Huge Devotee Rush At Medaram Jatara 2026 | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Medaram Jatara 2026 : మేడారం జాతరలో భారీ భక్తుల రద్దీ (ఫొటోలు)

Jan 26 2026 10:11 AM | Updated on Jan 26 2026 10:11 AM

Huge Devotee Rush At Medaram Jatara 20261
1/20

మేడారం సమ్మక్క– సారలమ్మను దర్శించుకునేందుకు భక్తులు భారీగా తరలివచ్చారు.

Huge Devotee Rush At Medaram Jatara 20262
2/20

వివిధ ప్రాంతాల నుంచి 50వేల మంది వరకు తరలివచ్చిన భక్తులు జంపన్నవాగులో పుణ్యస్నానాలు ఆచరించారు.

Huge Devotee Rush At Medaram Jatara 20263
3/20

అమ్మవార్ల గద్దెల వద్ద పసుపు, కుంకుమ, చీరసారె, కానుకలు, ఒడిబియ్యం, పూలు, పండ్లు, ఎత్తు బంగారం సమర్పించి మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు.

Huge Devotee Rush At Medaram Jatara 20264
4/20

జంపన్నవాగులో భక్తులు పూనకాలతో ఊగిపోయారు. కోళ్లను, యాటలను అమ్మవార్లకు మొక్కుగా చెల్లించారు. మొక్కుల అనంతరం మేడారం అటవీ ప్రాంతంలో విడిది చేసి వంటావార్పు చేసుకున్నారు.

Huge Devotee Rush At Medaram Jatara 20265
5/20

Huge Devotee Rush At Medaram Jatara 20266
6/20

Huge Devotee Rush At Medaram Jatara 20267
7/20

Huge Devotee Rush At Medaram Jatara 20268
8/20

Huge Devotee Rush At Medaram Jatara 20269
9/20

Huge Devotee Rush At Medaram Jatara 202610
10/20

Huge Devotee Rush At Medaram Jatara 202611
11/20

Huge Devotee Rush At Medaram Jatara 202612
12/20

Huge Devotee Rush At Medaram Jatara 202613
13/20

Huge Devotee Rush At Medaram Jatara 202614
14/20

Huge Devotee Rush At Medaram Jatara 202615
15/20

Huge Devotee Rush At Medaram Jatara 202616
16/20

Huge Devotee Rush At Medaram Jatara 202617
17/20

Huge Devotee Rush At Medaram Jatara 202618
18/20

Huge Devotee Rush At Medaram Jatara 202619
19/20

Huge Devotee Rush At Medaram Jatara 202620
20/20

# Tag
huge devotees huge devotees crowd Medaram jatara Sammakka Saralamma Jatara Sammakka Saralamma Celebrations Sammakka saralamma festivel photo gallery
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

Medaram Jatara 2026 : మేడారం జాతరలో భారీ భక్తుల రద్దీ (ఫొటోలు)
photo 2

‘మనశంకర వరప్రసాద్‌ గారు’ మూవీ బ్లాక్‌బస్టర్‌ సక్సెస్‌మీట్‌ (ఫొటోలు)
photo 3

గాజులరామారం : ఘనంగా చిత్తారమ్మ జాతర (ఫొటోలు)
photo 4

అనిల్‌ రావిపూడికి ఒక రేంజ్‌ గిఫ్ట్‌ ఇచ్చిన చిరంజీవి (ఫోటోలు)
photo 5

తెలుగు సీరియల్ నటి కూతురి బారశాల (ఫొటోలు)

Video

View all
77th Republic Day Parade At Kartavya Path Delhi 1
Video_icon

Watch Live: రిపబ్లిక్ డే పెరేడ్ 2026
YSRCP Leaders Fires On CM Chandrababu Over Red Book Politics In AP 2
Video_icon

ఏపీలో రాక్షస పాలన నడుస్తోంది
BRS Sensational Announcement On ABN Channel 3
Video_icon

BRS సంచలన ప్రకటన.. బాయ్ కాట్ ABN
2026 Padma Awards Announced By The Central Government 4
Video_icon

2026 పద్మ పురస్కారాలు.. ప్రకటించిన కేంద్రం
Donald Trump Signals About War On Iran 5
Video_icon

ఇరాన్ లో టెన్షన్ టెన్షన్ ఏ క్షణమైనా యుద్ధం..
Advertisement