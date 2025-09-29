 హ‌నుమంత వాహ‌నంపై కోదండ రాముని అలంకారంలో స్వామివారు (ఫొటోలు) | Hanumantha Vahanam Tirumala Brahmotsavam 2025 | Sakshi
హ‌నుమంత వాహ‌నంపై కోదండ రాముని అలంకారంలో స్వామివారు (ఫొటోలు)

Sep 29 2025 12:14 PM | Updated on Sep 29 2025 12:44 PM

Hanumantha Vahanam Tirumala Brahmotsavam 20251
శ్రీవారి సాల‌క‌ట్ల‌ బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా ఆరో రోజు సోమవారం ఉదయం 8 గంటలకు శేషాచలాధీశుడు శ్రీ కోదండ రాముని అవతారంలో ధ‌నుస్సు, బాణం ధ‌రించి తన భక్తుడైన హనుమంతునిపై ఊరేగి భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు.

Hanumantha Vahanam Tirumala Brahmotsavam 20252
వాహనం ముందు భక్తజన బృందాలు చెక్కభజనలు, కోలాటాలతో స్వామివారిని కీర్తిస్తుండగా, మంగళవాయిద్యాల నడుమ స్వామివారి వాహనసేవ కోలాహలంగా జరిగింది.

Hanumantha Vahanam Tirumala Brahmotsavam 20253
భక్తులు అడుగడుగునా కర్పూరహారతులు సమర్పించి స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు.

Hanumantha Vahanam Tirumala Brahmotsavam 20254
సాయంత్రం 4 నుండి 5 గంట‌ల వ‌ర‌కు స్వ‌ర్ణ‌ర‌థంపై శ్రీ‌మ‌ల‌య‌ప్ప‌ స్వామివారు భక్తులను కటాక్షిస్తారు. రాత్రి 7 గంటలకు గ‌జ‌వాహనంపై స్వామివారు భ‌క్తుల‌కు ద‌ర్శ‌నం ఇవ్వ‌నున్నారు.

Hanumantha Vahanam Tirumala Brahmotsavam 20255
Hanumantha Vahanam Tirumala Brahmotsavam 20256
Hanumantha Vahanam Tirumala Brahmotsavam 20257
Hanumantha Vahanam Tirumala Brahmotsavam 20258
Hanumantha Vahanam Tirumala Brahmotsavam 20259
Hanumantha Vahanam Tirumala Brahmotsavam 202510
Hanumantha Vahanam Tirumala Brahmotsavam 202511
Hanumantha Vahanam Tirumala Brahmotsavam 202512
Hanumantha Vahanam Tirumala Brahmotsavam 202513
Hanumantha Vahanam Tirumala Brahmotsavam 202514
Hanumantha Vahanam Tirumala Brahmotsavam 202515
Hanumantha Vahanam Tirumala Brahmotsavam 202516
Hanumantha Vahanam Tirumala Brahmotsavam 202517
Hanumantha Vahanam Tirumala Brahmotsavam 202518
Hanumantha Vahanam Tirumala Brahmotsavam 202519
Hanumantha Vahanam Tirumala Brahmotsavam 202520
Hanumantha Vahanam Tirumala Brahmotsavam 202521
Hanumantha Vahanam Tirumala Brahmotsavam 202522
hanumantha vahanam tirumala brahmotsavam brahmotsavam festival photo gallery
