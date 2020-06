ఆగ్రా : నిర్మాణంలో ఉన్న వంతెన‌ కూలిన ఘ‌ట‌న ఉత్త‌ర‌ప్ర‌దేశ్‌లోని మ‌ల‌వాన్ ప్రాంతంలో చోటుచేసుకుంది. శుక్ర‌వారం రాత్రి 7.30 గంటలకు వంతెన ఒక్క‌సారిగా కుప్ప‌కూలింది. ఈ ఘ‌ట‌న‌లో ఇద్ద‌రు చ‌నిపోగా, అక్క‌డ ప‌నిచేసే కార్మికుల‌తో స‌హా మ‌రో ఐదుగురు తీవ్రంగా గాయ‌ప‌డిన‌ట్లు అధికారులు తెలిపారు.

UP: Under-construction bridge collapses on NH-91 in Chechana area of Malawan police limits in #Etah. pic.twitter.com/9U0MLDuC7w

— TOI Agra (@TOIAgra) June 19, 2020