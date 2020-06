వర్మ కొత్త సినిమా‌: పవర్‌ స్టార్‌ ఇతనే

బయోపిక్‌ల రారాజు.. వివాదాల చక్రవర్తి రామ్‌గోపాల్‌ వర్మ మరో సంచలన బయోపిక్‌ కోసం సన్నాహాలు చేస్తున్నారు. తాజాగా ‘పవర్‌ స్టార్‌’ సినిమా చేయనున్నట్లు ఆయన ప్రకటించారు. ఈ మేరకు ఆదివారం ట్విటర్‌ వేదికగా ఇందుకు సంబంధించిన వివరాలు వెల్లడించారు. ‘‘ బ్రేకింగ్‌ న్యూస్‌: ఆర్జీవీ వరల్డ్‌ థియోటర్‌ కొత్త సినిమాకు ‘పవర్‌ స్టార్‌’ అని పేరు పెట్టాం. పీకే, ఎమ్‌ఎస్‌, ఎన్‌బీ, టీఎస్‌, ఓ రష్యన్‌ మహిళ, నలుగురు పిల్లలు, ఎనిమిది బర్రెలు, ఆర్జీవీతో సినిమా తీయబోతున్నాం. ఈ సినిమాలోని పాత్రలు ఎవరో అర్థం చేసుకోవటానికి ఎటువంటి బహుమతులు ఇవ్వబడవు’’ అని పేర్కొన్నారు. (ఆర్జీవీ ‘మర్డర్’: మరో పోస్టర్‌ వైరల్‌)

BREAKING NEWS: My next film on RGVWORLDTHEATRE is titled POWER STAR ..it will be starring P K, M S , N B , T S, a Russian woman , four children , 8 buffaloes and R G V ..No prizes will be given for understanding who the characters are #RGV’sPOWERSTAR

— Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) June 28, 2020