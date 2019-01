దీపికా కకార్ హింది బిగ్‌బాస్‌ 12 విన్నర్‌గా నిలిచిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే దీపిక మీద యాసిడ్‌ పోస్తానంటూ శ్రీశాంత్‌ అభిమాని ఒకరు ట్విటర్‌ ద్వారా బెదిరింపులకు పాల్పడుతున్నరంట. దాంతో దీపిక అభిమానులు ఈ విషయాన్ని ముంబై పోలీసులు దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. వెంటనే సదరు వ్యక్తిని అరెస్ట్‌ చేసి.. దీపికను రక్షించాలంటూ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ చేస్తున్నారు. అయితే ఈ విషయం గురించి శ్రీశాంత్‌ భార్య భువనేశ్వరి కుమారి స్పందించారు.

దీని గురించి భువనేశ్వరి ‘శ్రీఫామ్‌ పేరు చెప్పి ఎవరో దీపిక మీద యాసిడ్‌ దాడి చేస్తామంటూ బెదిరిస్తున్నారనే విషయం గురించి నాకు తెలిసింది. ఈ సందర్భంగా మీ అందరికి ఒకటే చెప్పాలనుకుంటున్నాను.. నేను, నా భర్త ఖచ్చితంగా చెప్పగలం శ్రీఫామ్‌కు చెందిన వారు ఎవరు ఇలాంటి పనులు చేయరు’ అంటూ ట్వీట్‌ చేశారు.

My dear #SreeFam,came to know about the Acid attack news yesterday.We want to tell you all that Me and Sree are very sure that no one from #SreeFam can ever write such a thing & we believe You all. It could be any one portraying as Sreefam.

— Bhuvneshwari Sreesanth (@Bhuvneshwarisr1) January 7, 2019