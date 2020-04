బాలీవుడ్‌ నటుడు మృతి

బాలీవుడ్‌ నటుడు రంజిత్ చౌదరి(65) బుధవారం కన్నుమూశారు. వెండితెరపైనే కాకుండా బుల్లితెరపై నటించిన ఆయన అనారోగ్యంతో మృతి చెందినట్లు కుటుంబ సభ్యులు వెల్లడించారు. ‘బందిపోట్‌ క్వీన్‌’, ‘బాతోన్‌ బాతోన్‌ మేన్‌’, ‘ఖుబ్సూరత్‌’, ‘మిస్సిస్సిప్పీ మసాలా’ వంటి ఎన్నో సినిమాలలో నటించారు. అంతేగాక హాలీవుడ్‌లోనూ ‘లోన్లీ అమెరికా’తో పాటు మరిన్ని చిత్రాల్లో, టీవీ సిరీయల్స్‌లో నటించిన ఆయన మరణానికి బాలీవుడ్‌, హాలీవుడ్‌ నటులు సోషల్‌ మీడియా వేదికగా నివాళులు అర్పిస్తున్నారు.

Gutted to learn of #RanjitChowdhry’s passing. Despite his diminutive frame, he was a towering icon of Indian diaspora cinema and a master of his craft. By far, one of the most endearingly quirky and acerbically witty people I’ve had the pleasure of knowing. A true original!

— Rahul Khanna (@R_Khanna) April 16, 2020