 కూటమి వల్ల రైతు గుండె ఆగింది | Kutami Government Attack On Amaravati Farmers | Sakshi
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కూటమి వల్ల రైతు గుండె ఆగింది

Jul 14 2026 11:02 AM | Updated on Jul 14 2026 11:02 AM

కూటమి వల్ల రైతు గుండె ఆగింది

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