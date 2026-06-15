రష్మిక మందన్న పేరు మార్చుకున్నారు. గత కొన్నేళ్లుగా ప్రేమలో ఉన్న విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక..
అసలే చమురు ధరలు మండిపోతున్నాయి. కారు రోడ్డు మీదకు వస్తే 15–20 కిలోమీటర్ల దూరానికే లీటరు చమురు ఆవిరైపోతుంది.
ముంబై లీగ్ టీ20 లీగ్-2026 విజేతగా ఎమ్ఎస్సి మరాఠా రాయల్స్ నిలిచింది.
సాక్షి, చెన్నై: అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో అధికార పీఠాన్ని కోల్పోవడ
తిరువనంతపురం: కేరళ ప్రభుత్వం రాష్ట్ర...
ఆరోగ్యంగా, దృఢంగా ఉండాలంటే ఆరోగ్యవంత...
న్యూఢిల్లీ: గత ఏడాది దేశాన్ని తీవ్ర ద�...
ఉద్యోగంలో భాగంగా కంపెనీ ఇచ్చిన కొన్న...
వాషింగ్టన్: అమెరికా, ఇరాన్ దేశాల మధ్�...
బరువు తగ్గడం అనేది వివిధ రకాల డైట్ల�...
చెన్నై: పొరుగు రాష్ట్రమైన కేరళలోని క�...
న్యూఢిల్లీ: ఉత్తరప్రదేశ్లోని గౌతమ్ ...
సాక్షి, బాపట్ల: బాపట్ల జిల్లాలోని అప్�...
మిస్సోరీ: అమెరికాలోని మిస్సోరీ రాష్ట...
భారతదేశంలో ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ ఎకానమీ మ�...
సాక్షి, న్యూఢిల్లీ: ప్రధాని మోదీ నేతృ�...
తొమ్మిది పదుల వయసులో వృద్ధాప్యాన్ని ...
తిరువనంతపురం: ప్రతిపక్ష ఇండియా (INDIA) కూ�...
రొమ్ము కేన్సర్ అంటే మహిళలకే వస్తుంద...
పేరుకే అందాల సుందరి. చేసేది మాత్రం గ...
కొన్ని చిత్రాలు చెప్పే కథ ఎంతో అపురూ�...
ప్రపంచవ్యాప్తంగా తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి �...
Air India Crash గతేడాది అహ్మదాబాద్లో జరిగిన ఎ...
జీరో నుంచి మొదలు పెట్టి కోట్లు గడించ�...
థాయ్లాండ్ రాజకుమారి యువరాణి బజ్రకి�...
ఫిఫా ప్రపంచకప్ 2026 ప్రారంభం కానున్న నే...
చాలామంది యువకులు సైతం ప్రయత్నించడాన�...
లక్నో నుంచి ఢిల్లీ వెళ్లే 'స్వర్ణ శతా...
అమెరికా–ఇరాన్ మధ్య కొనసాగుతున్న అణు ...
ముంబై: మహారాష్ట్రలో దారుణం చోటు చేసు�...
సాక్షి, హైదరాబాద్: ఏఐసీసీ రాష్ట్ర ఇన�...
బాలీవుడ్ నటుడు అనుపమ్ ఖేర్ గోవా న�...
దేశవ్యాప్తంగా పెట్రోల్, డీజిల్ సరఫరా...
ముంబై: ఎద్దు స్థానంలో భార్యను ఉంచి నాగలి లాగుతున్న ఓ రైతు వీ
దర్శక శిఖరం భారతీరాజా అంత్యక్రియలను ప్రభుత్వ అధికారిక లాంఛనాలతో నిర్వహించనున్నట్లు తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్ ప్రకటించా
దూరంగా వెళ్లే ఒక్క పామును చూస్తేనే ఒళ్లు భయంతో జలదరిస్తుంది.
దేశీయ బులియన్ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు బుధవారం భారీగా పతనమయ్యాయి.
చెన్నై: తమిళనాడు
Jun 15 2026 10:25 AM | Updated on Jun 15 2026 10:25 AM
రామ్ చరణ్ తో మరో మూవీ..?