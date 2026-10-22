 అందుబాటులో ఉంటా.. అభివృద్ధి చేస్తా | - | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

అందుబాటులో ఉంటా.. అభివృద్ధి చేస్తా

Nov 5 2026 1:34 AM | Updated on Nov 5 2026 1:34 AM

నాయుడుపేట టౌన్‌ : నాయుడుపేట ప్రజలకు ఎల్లప్పుడూ అందుబాటులో ఉంటానని, పట్టణాభివృద్ధే లక్ష్యంగా పనిచేస్తానని వైఎస్సార్‌సీపీ మున్సిపల్‌ చైర్‌పర్సన్‌ అభ్యర్థిగా గెలుపొందిన తంబిరెడ్డి రాజేశ్వరమ్మ స్పష్టం చేశారు. పార్టీ శ్రీపొట్టిశ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లా అధ్యక్షుడు కాకాణి గోవర్ధన్‌రెడ్డిని రాజేశ్వరమ్మ దంపతులు బుధవారం నెల్లూరులోని నివాసంలో మర్యాదపూర్వకంగా కలిశారు. టీడీపీ నేతలు ఎన్ని ఇబ్బందులు సృష్టించినా అందరి సహకారంతో ప్రజాబలంతో విజయం సాధించామని తెలిపారు. కాకాణి మాట్లాడుతూ ప్రజాసేవే పరమావధిగా పనిచేయాలని, మున్సిపాలిటీని ఆదర్శవంతంగా తీర్చిదిద్దాలని సూచించారు. కార్యక్రమంలో నేతలు కాకాణి పూజిత, బిరుదవోలు శ్రీకాంత్‌రెడ్డి, తంబిరెడ్డి సుబ్రమణ్యంరెడ్డి, తంబిరెడ్డి మోహన్‌రెడ్డి, కలికి మాధవరెడ్డి, మారంరెడ్డి ముత్యాల్‌రెడ్డి పాల్గొన్నారు.

రాజేశ్వరమ్మకు అభినందనలు

నాయుడుపేటలో వైఎస్సార్‌సీపీ జెండా ఎగురవేసిన తంబిరెడ్డి రాజేశ్వరమ్మను మాజీ మంత్రి కాకాణి గోవర్ధన్‌రెడ్డి, ఎంపీ గురుమూర్తి, మాజీ ఎమ్మెల్యే కిలివేటి సంజీవయ్య ప్రత్యేకంగా అభినందించారు. బిరుదవోలు శ్రీకాంత్‌రెడ్డి, తంబిరెడ్డి సుబ్రమణ్యంరెడ్డి, కలికి మాధవరెడ్డి, కామిరెడ్డి రాజారెడ్డి పాల్గొన్నారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

టిప్ టాప్‌గా రెడీ అయిన మెగా డాటర్ నిహారిక (ఫొటోలు)
photo 2

'అక్క' మరో ప్రపంచంలో ఉంటే ఇలానే (ఫొటోలు)
photo 3

#బాలు-గీత ట్రైలర్ లాంచ్ (ఫొటోలు)
photo 4

'మాయా లేడీ' ట్రైలర్ లాంచ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)
photo 5

'కేజీఎఫ్' తల్లి.. టాలీవుడ్ ఎంట్రీ (ఫొటోలు)

Video

View all
Mahesh Babu's Next Movie Lineup 1
Video_icon

వారణాసి తర్వాత మహేశ్ బాబు మూవీ లైనప్ ఇదే..!
Rajinikanth's Jailer 2 OTT Release Date Revealed 2
Video_icon

ఓటీటీకి జైలర్ 2 STREAMING ఆ రోజు నుంచే..!
Actor Sai Dharam Teja's Marriage And Teja Sajja Engagement Updates 3
Video_icon

టాలీవుడ్ హీరోలకు పెళ్లిళ్లు ఫిక్స్... వధువులు ఎవరో తెలుసా..?
Aadarsha Kutumbam Box Office Collections Update 4
Video_icon

#AK47 కలెక్షన్స్ లాభాల్లోకి రావాలంటే..?
TDP Leaders Join YSRCP In Srikakulam 5
Video_icon

టీడీపీకి షాక్.. YSRCPలోకి భారీ చేరికలు
Advertisement
 