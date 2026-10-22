 వైఎస్సార్‌సీపీతోనే సంక్షేమం | - | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

వైఎస్సార్‌సీపీతోనే సంక్షేమం

Nov 5 2026 1:34 AM | Updated on Nov 5 2026 1:34 AM

తిరుపతి మంగళం : పేద, బడుగు, బలహీన వర్గాలకు సంక్షేమ పథకాలు సక్రమంగా అందాలంటే వైఎస్సార్‌సీపీతోనే సాధ్యమని మాజీ ఎమ్మెల్సీ యండపల్లి శ్రీనివాసులురెడ్డి స్పష్టం చేశారు. బుధవారం ఆయన మాట్లాడుతూ జెడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీ ఎన్నికల్లో వైఎస్సార్‌సీపీ అభ్యర్థులనే గెలిపించాలని పిలుపునిచ్చారు. ప్రజల ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా పనిచేసే వైఎస్సార్‌సీపీ అభ్యర్థులకు ప్రతి ఒక్కరూ తమ అమూల్యమైన ఓటు వేయాలని కోరారు. మహాత్మా గాంధీ కలలుగన్న గ్రామ స్వరాజ్య స్థాపన, గ్రామీణాభివృద్ధి వైఎస్‌ జగన్‌ మోహన్‌ రెడ్డి నాయకత్వంలోనే సాధ్యమవుతుందని వెల్లడించారు. పల్లెవాసులకు మెరుగైన పాలన అందించేందుకు ఎంపీటీసీ, జెడ్పీటీసీ స్థానాల్లో వైఎస్సార్‌సీపీ అభ్యర్థుల గెలుపు ఎంతో అవసరమని స్పష్టం చేశారు. నేతలు, కార్యకర్తలు సమన్వయంతో పనిచేస్తూ అభ్యర్థుల విజయానికి కృషి చేయాలని సూచించారు. మున్సిపల్‌ ఎన్నికల్లో కూటమి కుతంత్రాలకు ఎదురొడ్డి ధైర్యంగా పోరాడి విజయం సాధించిన వైఎస్సార్‌సీపీ అభ్యర్థులకు అభినందనలు తెలిపారు. ఓడిన వారు సైతం నిరాశ చెందకుండా, పోరాట స్ఫూర్తిని కొనసాగించాలని సూచించారు. వైఎస్‌ జగన్‌ మోహన్‌ రెడ్డిని తిరిగి ముఖ్యమంత్రిగా చేసుకోవడమే లక్ష్యంగా కృషి చేయాలని పిలుపునిచ్చారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

టిప్ టాప్‌గా రెడీ అయిన మెగా డాటర్ నిహారిక (ఫొటోలు)
photo 2

'అక్క' మరో ప్రపంచంలో ఉంటే ఇలానే (ఫొటోలు)
photo 3

#బాలు-గీత ట్రైలర్ లాంచ్ (ఫొటోలు)
photo 4

'మాయా లేడీ' ట్రైలర్ లాంచ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)
photo 5

'కేజీఎఫ్' తల్లి.. టాలీవుడ్ ఎంట్రీ (ఫొటోలు)

Video

View all
Mahesh Babu's Next Movie Lineup 1
Video_icon

వారణాసి తర్వాత మహేశ్ బాబు మూవీ లైనప్ ఇదే..!
Rajinikanth's Jailer 2 OTT Release Date Revealed 2
Video_icon

ఓటీటీకి జైలర్ 2 STREAMING ఆ రోజు నుంచే..!
Actor Sai Dharam Teja's Marriage And Teja Sajja Engagement Updates 3
Video_icon

టాలీవుడ్ హీరోలకు పెళ్లిళ్లు ఫిక్స్... వధువులు ఎవరో తెలుసా..?
Aadarsha Kutumbam Box Office Collections Update 4
Video_icon

#AK47 కలెక్షన్స్ లాభాల్లోకి రావాలంటే..?
TDP Leaders Join YSRCP In Srikakulam 5
Video_icon

టీడీపీకి షాక్.. YSRCPలోకి భారీ చేరికలు
Advertisement
 