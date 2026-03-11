 లిఫ్ట్‌ అడిగిన మహిళపై సామూహిక అత్యాచారం | woman incident In Mahabubnagar District | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

లిఫ్ట్‌ అడిగిన మహిళపై సామూహిక అత్యాచారం

Mar 11 2026 9:58 AM | Updated on Mar 11 2026 9:58 AM

woman incident In Mahabubnagar District

మహబూబ్ నగర్ జిల్లా: మోటార్‌బైక్‌పై లిఫ్ట్‌ అడిగిన మహిళపై ఇద్దరు వ్యక్తులు అత్యాచారానికి పాల్పడిన ఘటన జడ్చర్ల మున్సిపాలిటీ పరిధిలో చోటు చేసుకుంది. బాదేపల్లి శివారులోని ఓ కాలనీకి చెందిన వివాహిత మహిళ(35) పట్టణంలో పనులు ముగించుకుని తన ఇంటికి వెళ్లేందుకు సిద్ధమైంది. ఈ క్రమంలో తనకు తెలిసిన ఓ వ్యక్తి మరో వ్యక్తితో కలిసి మోటార్‌బైక్‌పై వెళ్తుండగా ఆమె గమనించి లిఫ్ట్‌ అడిగింది.

 దీంతో మోటార్‌ బైక్‌పై ఉన్న ఇద్దరూ ఆమెను ఎక్కించుకుని వెళ్లారు. అయితే మార్గమధ్యలో ఉన్న నిర్జన ప్రదేశానికి వెళ్లిన వెంటనే         చీకట్లోకి బైక్‌ను మళ్లించి ఆమెను భయబ్రాంతులకు గురిచేసి ఒకరి తర్వాత ఒకరు అత్యాచారానికి పాల్పడ్డారు. అనంతరం బాధిత మహిళ స్థానిక పోలీస్‌స్టేషన్‌కు చేరుకుని జరిగిన విషయాన్ని పోలీసులకు వివరించి ఫిర్యాదు చేసింది. ఈ మేరకు కేసు నమోదు చేసుకుని   దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. బాధిత మహిళ చెప్పిన సమాచారం  ఆధారంగా పోలీసులు నిందితుల కోసం గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు.   

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

అంగరంగ వైభవంగా ఖాద్రీ లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి బ్రహ్మ రథోత్సవం (ఫొటోలు)

photo 2

హైదరాబాద్‌లో ఫోన్లు చోరీ.. మూడు కోట్ల విలువైన మొబైల్స్‌ రికవరీ (ఫొటోలు)
photo 3

'డాటర్ ఆఫ్ వరప్రసాద్ రావు' తెర వెనక ఇలా (ఫొటోలు)
photo 4

కూతురితో బిగ్‌బాస్ సోనియా హ్యాపీ మూమెంట్స్ (ఫొటోలు)
photo 5

విజయ్-రష్మిక మెహందీ సెలబ్రేషన్ ఫొటోలు

Video

View all
No Need To Panic About LPG Gas Shortage 1
Video_icon

వంట గ్యాసే ఫస్ట్.. ప్రజలు ఆందోళన చెందొద్దు
Big Question Debate On Chandrababu And BR Naidu Huge Scam 2
Video_icon

ఇక్కడ బాబు, అక్కడ BR నాయుడు కోట్లల్లో భారీ స్కాం
Iran Launches Attacks on US Allies 3
Video_icon

11 వ రోజుకు చేరిన యుద్ధం.. అమెరికా మిత్ర పక్షాలపై ఇరాన్ దాడులు
Chandrababu Govt Creates Another Record in AP Debts 4
Video_icon

రాష్ట్రాన్ని ముంచేలా చంద్రబాబు ప్రభుత్వం మళ్లీ భారీ అప్పు
Big Twist in Iran-Israel War New Supreme Leader Mojtaba Khamenei 5
Video_icon

కొత్త సుప్రీం మొజ్జబా ఖమేనీపై రగులుతున్న ఇరాన్
Advertisement
 