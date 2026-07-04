 గచ్చిబౌలి ట్రిపుల్‌ ఐటీలో విద్యార్థి ఆత్మహత్య | Student Jumps Off Gachibowli Triple It Building | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

గచ్చిబౌలి ట్రిపుల్‌ ఐటీలో విద్యార్థి ఆత్మహత్య

Jul 4 2026 2:53 PM | Updated on Jul 4 2026 3:03 PM

Student Jumps Off Gachibowli Triple It Building

సాక్షి, హైదరాబాద్‌: గచ్చిబౌలి ట్రిపుల్‌ ఐటీలో విద్యార్థి ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు. ట్రిపుల్‌ ఐటీ భవనంపై నుంచి దూకిన విద్యార్థి ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. మృతుడిని ఖమ్మం జిల్లాకు చెందిన అభిరూప్‌గా గుర్తించారు. ఈ ఘటనపై  పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు.

Advertisement
Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

అప్పుడే హీరోయినా? మొన్న ఇంటర్‌ అయ్యింది.. టైం కావాలంటున్న చిన్నది (ఫొటోలు)
photo 2

ఏపీలో ఉన్న ఈ అద్భుతమైన గుహ గురించి మీకు తెలుసా? (ఫొటోలు)
photo 3

హర హర మహాదేవ అంటూ అమర్‌నాథ్ యాత్ర ప్రారంభం (ఫొటోలు)
photo 4

హైదరాబాద్‌ : పంచతంత్ర పరవశం (ఫొటోలు)
photo 5

కోలీవుడ్ నటుడు అరవింద్ ఆకాశ్ గ్రాండ్ వెడ్డింగ్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Perni Nani First Reaction On Perni Nani Arrest 1
Video_icon

రావణ్ అరెస్ట్ పై పేర్ని ఫస్ట్ రియాక్షన్
YSRCP Perni Nani Comments On Pawan Kalyan 2
Video_icon

నువ్వు అంత పోటుగాడివా.? పవన్ వ్యాఖ్యలపై పేర్ని నాని సంచలన ప్రెస్ మీట్
Young Woman Renuka Died In Langar Houz Lodge 3
Video_icon

లాడ్జిలో యువతి మృతి పోలీస్ చెప్పిన సంచలన విషయాలు
Siya Goyal Shows Middle Finger Goes Viral 4
Video_icon

ఏం జరిగినా వెనక్కి తగ్గేది లేదన్న సందేశం..!
KSR Live Show On Pawan Kalyan Master Sketch On Prashna Ravan Arrest 5
Video_icon

ఎలాగైనా.. రావణ్ పై పవన్ మాస్టర్ స్కెచ్
Advertisement
 