 డిక్కీ ఓపెన్ చేయగానే బయటపడిన ట్రాఫిక్ మిస్టరీ! | Special Drive at Taj Krishna Junction Exposes Rule-Breaking Driver | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

డిక్కీ ఓపెన్ చేయగానే బయటపడిన ట్రాఫిక్ మిస్టరీ!

Feb 10 2026 12:38 PM | Updated on Feb 10 2026 12:42 PM

Special Drive at Taj Krishna Junction Exposes Rule-Breaking Driver

హైదరాబాద్: బంజారాహిల్స్‌ ట్రాఫిక్‌ పోలీసులు సోమవారం రోడ్డునెంబర్‌–1లోని తాజ్‌కృష్ణా చౌరస్తాలో నిర్వహించిన స్పెషల్‌ డ్రైవ్‌ను జూబ్లీహిల్స్‌ జోన్‌ ట్రాఫిక్‌ డీసీపీ కాజల్‌ పర్యవేక్షించారు. అదే సమయంలో నెంబర్‌ ప్లేట్‌ లేకుండా వస్తున్న వాహనదారుడిని తనిఖీ చేయగా సదరు వ్యక్తి తన నెంబర్‌ ప్లేట్‌ను డిక్కీలో దాచినట్లు గుర్తించారు. 

ఈ వాహనంపై 22 చలానాలు పెండింగ్‌లో ఉన్నట్లు తేలింది. రెండేళ్ల క్రితం ఈ వాహనం కొనుగోలు చేసిన వాహనదారుడు పాత యజమాని పేరుతోనే నడపిస్తున్నాడు. ఇంత వరకు రిజిస్ట్రేషన్‌ చేసుకోకుండా తిరుగుతున్న వ్యక్తిపై కేసు నమోదు చేయాల్సిందిగా డీసీపీ ఆదేశించారు. ప్రీ లెఫ్ట్‌ బ్లాక్‌ చేస్తున్న వాహనదారులకు జరిమానా విధించారు. స్పెషల్‌ డ్రైవ్‌లో బంజారాహిల్స్‌ ట్రాఫిక్‌ ఎస్సైలు ప్రభాకర్‌రెడ్డి, గోవర్దన్‌రెడ్డి పాల్గొన్నారు.   

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

రేసులో అజిత్‌.. సపోర్ట్‌గా నిలిచిన సెలబ్రిటీలు (ఫోటోలు)
photo 2

'ఎర్ర చీర' మూవీ హీరోయిన్‌ కారుణ్య చౌదరి స్టన్నింగ్ స్టిల్స్
photo 3

శ్రీశైలంలో స్వాముల పై లాఠీ ఛార్జ్.. ‘శివ’మెత్తిన స్వాములు (ఫొటోలు)
photo 4

శ్రీశైలంలో వైభవంగా మహాశివరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు (ఫొటోలు)
photo 5

‘హై’ మూవీ టీజర్‌ లాంచ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)

Video

View all
Congress Leaders Caught Distributing Cash in Medak Municipality 1
Video_icon

డబ్బులు పంచుతూ పట్టుబడ్డ కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే..!
Advocate Sudarshan Reddy Reveals Shocking Facts about TDP Goons Attack 2
Video_icon

షిఫ్ట్ వైస్.. గంటకో గ్యాంగ్ వచ్చి.. సంచలన నిజాలు బయటపెట్టిన లాయర్
Hero Suriya Upcoming Telugu Movies Update 3
Video_icon

పూర్తిగా తెలుగు హీరోగా మారిపోతున్న సూర్య
Is Sukumar Preparing a Sequel Story for Ram Charan 4
Video_icon

రామ్ చరణ్ కోసం సీక్వెల్ స్టోరీ రెడీ చేసిన సుకుమార్?
Prabhas Creates History in Japan 5
Video_icon

గ్లోబల్ రేంజ్ లో డార్లింగ్ క్రేజ్ తొలి భారతీయ హీరోగా రికార్డ్
Advertisement
 