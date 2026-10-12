ఢిల్లీ–చెన్నై ఇండిగో విమానంలో అలజడి.. ఆర్పివేసిన సిబ్బంది
శంషాబాద్ (హైదరాబాద్): ఢిల్లీ నుంచి చెన్నై వెళ్తున్న విమానంలో ఓ ప్రయాణికుడి పవర్బ్యాంక్లో మంటలు చెలరేగడంతో ఆందోళన నెలకొంది. విమానాన్ని దారి మళ్లించి హైదరాబాద్లో సురక్షితంగా ల్యాండింగ్ చేయడంతో ప్రయాణికులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. వివరాలివి. ఆదివారం మధ్యాహ్నం 1.14 గంటలకు ఢిల్లీ నుంచి చెన్నైకు ఇండిగో 6ఈ 6115 విమానం బయల్దేరింది. లగేజీ క్యాబిన్లో ఉన్న ప్రయాణికుడి బ్యాగ్లో ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువుల్లో పొగలు రేగడంతో ప్రయాణికులు అప్రమత్తమయ్యారు.
క్షణాల్లోనే మంటలు కూడా రేగడంతో ప్రయాణికులు హాహాకారాలు చేశారు. ప్రయాణికులు, సిబ్బంది సమయస్ఫూర్తితో మంటలు ఆర్పివేశారు. పైలట్కు సమాచారం అందించడంతో.. విమానాన్ని ఏటీసీ అనుమతి మేరకు శంషాబాద్ విమానాశ్రయానికి మళ్లించి మధ్యాహ్నం 3.59 గంటలకు సురక్షితంగా ల్యాండ్ చేశారు. ప్రయాణికులకు కలిగిన అసౌకర్యానికి చింతిస్తున్నామని.. ప్రత్యామ్నాయ విమానం ఏర్పాటు చేసి చెన్నై పంపుతున్నట్లు ఇండిగో ఓ ప్రకటనలో వెల్లడించింది.