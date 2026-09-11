 బొల్లారం ఆయుధాల చోరీ కేసులో వీడిన మిస్టరీ | Mystery solved in Bollarum arms theft case | Sakshi
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బొల్లారం ఆయుధాల చోరీ కేసులో వీడిన మిస్టరీ

Sep 11 2026 7:48 AM | Updated on Sep 11 2026 9:14 AM

Mystery solved in Bollarum arms theft case

సాక్షి, హైదరాబాద్‌: బొల్లారం ఆయుధాల అపహరణ కేసులో మిస్టరీ వీడింది. ఆయుధాలను మాజీ ఆర్మీ అధికారే చోరి చేసినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. దీంతో ఆయనను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. నిందితుడు గతంలో మద్రాస్ రెజిమెంట్‌లో పనిచేసినట్లు తెలిపారు. చెడు వ్యసనాలకు బానిసై ఆయుధాల చోరీ చేపట్టినట్లు పేర్కొన్నారు. ఆయుధాల చోరీకి మరో ముగ్గురు అధికారులు సహకరించినట్లు పోలీసులు విచారణలో గుర్తించారు. దీంతో వారిని అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు తెలిపారు. 

అయితే ఈ చోరీ మూడు నెలలుగా పక్కా ప్లాన్‌తో ఆయుధాల మాయం చేసినట్లు అధికారులు ప్రాథమికంగా గుర్తించారు. శిక్షణా కేంద్రంలోని ఆయుధాలకు ప్రత్యేక కోడింగ్ నంబర్లు లేకపోవడాన్ని గుర్తించిన నిందితుడు ఆ లోపాన్ని  ఆసరాగా చేసుకుని.. అవకాశం దొరికినప్పుడల్లా ఒక్కొక్క ఆయుధం బయటకు తరలించినట్లు పేర్కొన్నారు. అదే విధంగా సిబ్బంది కళ్లుగప్పి తుపాకులతో పాటు బుల్లెట్లను కూడా దశలవారీగా తరలించినట్లు పేర్కొన్నారు. ఈ క్రమంలోనే చోరీకి అనువుగా రాత్రివేళల్లో ఆయుధాగారం వద్ద సీసీటీవీ కెమెరాలను ఉద్దేశపూర్వకంగా ఆఫ్ చేసినట్లు వెల్లడి

రాత్రి వేళల్లో డ్యూటీలో ఉన్న అగ్నివీర్లను వేరే పనులకు పంపించి ఆయుధాల తరలింపుచివరగా ఆగస్టు 30 న భారీ వర్షాన్ని ఆసరాగా చేసుకుని తాళాలు పగులగొట్టి బయట దొంగల పని అన్నట్లుగా డ్రామా ఆడి ఆయుధాల చోరీ చేసినట్లు అధికారులు తెలిపారు. రికవరీ చేసిన వాటిలో 4 AK-203 అసాల్ట్ రైఫిల్స్, 1 INSAS రైఫిల్ 7 పిస్టల్స్.. 6 మిలిటరీ, 1 సివిలియన్ పిస్టల్ స్వాధీనం21 మ్యాగజైన్లు, నైట్ విజన్ బైనాక్యులర్ కూడా రికవరీ1,900కు పైగా లైవ్ బుల్లెట్లు పోలీసుల స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు తెలిపారు. ఈ ఆపరేషన్‌ తెలంగాణ కౌంటర్ ఇంటెలిజెన్స్, మిలిటరీ పోలీస్, NIA, బొల్లారం పోలీసులు సంయుక్త దర్యాప్తుతో  జరిగినట్లు పేర్కొన్నారు. 

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