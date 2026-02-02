 పాలిటిక్స్‌కు బ్రాండ్‌నేమ్‌ | Municipal Chairman Appala Ganesh Chakravarthy Wife Kavya | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

పాలిటిక్స్‌కు బ్రాండ్‌నేమ్‌

Feb 2 2026 11:01 AM | Updated on Feb 2 2026 11:30 AM

Municipal Chairman Appala Ganesh Chakravarthy Wife Kavya

నిర్మల్‌టౌన్‌: రాజకీయాల్లో ఒకతరం గెలవాలంటే ఎంతో కష్టపడాలి. అలా కష్టపడిన పదవి భరిస్తుందని గ్యారంటీ లేదు. అలాంటిది ఇప్పటివరకు ఒకే కుటుంబం నుంచి ముగ్గురు నిర్మల్‌ మున్సిపల్‌ చైర్మన్లు పనిచేశారు. నిర్మల్‌ రాజకీయాల్లో ఇలాంటి అరుదైన ఘనత వారికే దక్కింది. తాతబాటలోనే రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన మనుమడు ప్రజాసేవనే లక్ష్యంగా ముందుకు సాగుతూ..మున్సిపాలిటీ పరిపాలనలో కీలకపాత్ర పోషించారు. వేరువేరు కాలాల్లో చైర్మన్లుగా పనిచేస్తూ.. పట్టణ అభివృద్ధి, మౌలిక సదుపాయాల విస్తరణ, ప్రజాసమస్యల పరిష్కారంలో తమదైన ముద్రవేశారు. ఒక్క కుటుంబానికి వరుసగా ప్రజలు అవకాశవిువ్వడం, వారిపై నమ్మకానికి నిదర్శనమని రాజకీయ వర్గాలు పేర్కొంటున్నాయి.

మొదటగా అప్పాల నర్సయ్య..
మొదటిగా అప్పాల నర్సయ్య 1981 నుంచి 1982 వరకు నిర్మల్‌ మున్సిపల్‌ చైర్మన్‌గా పనిచేశారు. చేసిన రెండేళ్లలో అభివృద్ధి పనులు, ప్రజా సమస్యలపై నిలకడమై పోరాడారు. మున్సిపాలిటీ పాలనలో తనదైన ముద్ర వేసుకున్నారు. ఆ తర్వాత 2006లో జరిగిన మున్సిపల్‌ ఎన్నికల్లో మహిళ రిజర్వేషన్‌ రావడంతో నర్సయ్య కుమారుడు అప్పాల మహేశ్‌ భార్య అనురాధ కౌన్సిలర్‌గా గెలిచి చైర్మన్‌ పదవిని అధిరోహించింది. ఐదేళ్లు పట్టణ అభివృద్ధిని పరుగులు పెట్టించారు. రోడ్లు, డ్రెయినేజీలు, తాగునీటి సమస్యలు భూకబ్జాల నియంత్రణ వంటి సున్నిత అంశాల్లో వీరి నిర్ణయాలు ప్రశంసలు పొందాయి.

మూడోసారి అప్పాల గణేశ్‌ చక్రవర్తి
నర్సయ్య పెద్ద కుమారుడైన చక్రపాణి కొడుకు అప్పాల గణేశ్‌ చక్రవర్తి తాత బాటలో నిర్మల్‌పై పట్టు సాధించాడు. తాత వేసిన పునాదులపై నిలబడి రాజకీయ రంగ ప్రవేశం చేసి మున్సిపాలిటీ పీఠాన్ని దక్కించుకున్నారు. నిర్మల్‌ రాజకీయాల్లో తనదైన ముద్రవేశారు. రాజకీయ బలం, క్యాడర్‌పై పట్టు పెంచుకున్నారు. ఈయన 2014 నుంచి 2019 వరకు నిర్మల్‌ మున్సిపల్‌ చైర్మన్‌గా పనిచేశారు.

మళ్లీ ఈసారి బరిలో..
2026 మున్సిపల్‌ ఎన్నికల వేళ మున్సిపల్‌ చైర్మన్‌ (జనరల్‌ బీసీ మహిళ) రిజర్వేషన్‌ కావడంతో.. మరోసారి బరిలో దిగారు. మాజీ చైర్మన్‌ అప్పాల గణేశ్‌ చక్రవర్తి భార్య కావ్యను అధికార కాంగ్రెస్‌ నుంచి మున్సిపల్‌ చైర్‌పర్సన్‌ అభ్యర్థిగా బరిలో నిలిపారు. ప్రత్యర్థులు ఎంత వ్యూహాలు రచించిన ఈ కుటుంబ రాజకీయ పట్టు చదరకపోవడం, మున్సిపాలిటీ రాజకీయాల్లో ఇప్పటికీ హాట్‌ టాపిక్‌గా మారింది. ఈ కుటుంబ ప్రత్యేకత అభివృద్ధి పనులు, ప్రజా సమస్యలపై నిలకడైన పోరాటంతో మున్సిపాలిటీ పనుల్లో తనదైన ముద్రవేసింది. ఇలాంటి రాజకీయ వారసత్వం నిర్మల్‌ మున్సిపల్‌ చరిత్రలో ప్రత్యేక అధ్యాయంగా నిలిచింది.  

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

అనంతపురం : సినీతారల క్రికెట్‌ మ్యాచ్‌..శ్రీకాంత్, తరుణ్‌ సందడి (ఫొటోలు)
photo 2

‘బరాబర్‌ ప్రేమిస్తా’ మూవీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)
photo 3

మై సౌత్‌ దివా 9వ ఎడిషన్‌ క్యాలెండర్‌ లాంచ్ లో మెరిసిన అందాల భామలు (ఫొటోలు)
photo 4

అందాల సినీతార ఉల్కా గుప్తా (ఫొటోలు)
photo 5

హైదరాబాద్ : నుమాయిష్‌ ఎగ్జిబిషన్‌.. ఫుల్‌ రష్‌ (ఫొటోలు)

Video

View all
Mudragada Padmanabham Writes Strong Letter To CM Chandrababu 1
Video_icon

కాపులను టార్గెట్ చేస్తున్నారా? చంద్రబాబుకు ముద్రగడ లేఖ
Ram Charans Peddi Movie Story Leaked 2
Video_icon

రామ్ చరణ్ పెద్ది స్టోరీ లీక్..! ఎవరూ ఊహించి ఉండరు..!
YSRCP Leaders Prepare To Meet Ambati Rambabu 3
Video_icon

రాజమండ్రి జైలు వద్ద టెన్షన్.. అంబటిని కలిసేందుకు YSRCP నేతలు సిద్ధం..
TDP Pre Planned In WhatsApp Group To Attack On Jogi Ramesh House 4
Video_icon

జోగి రమేష్ ఇంటిపై దాడికి వాట్సాప్ గ్రూప్ లో ప్లాన్ చంపడానికి TDP కుట్ర!
Analysis On TDP Goons Attack On Ambati Rambabu And Jogi Ramesh 5
Video_icon

జగన్ వచ్చాక ఎలా ఉంటుందో మీ ఊహకే వదిలేస్తున్నాం
Advertisement
 