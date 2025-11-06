 ‘అపాయింట్‌మెంట్‌ లెటర్లు ఇచ్చారు.. మా పోస్టింగ్‌ ఆర్డర్లు ఏవి?’ | Group 1 Candidates Meet Minister Damodara Raja Narasimha | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

‘అపాయింట్‌మెంట్‌ లెటర్లు ఇచ్చారు.. మా పోస్టింగ్‌ ఆర్డర్లు ఏవి?’

Nov 6 2025 6:25 PM | Updated on Nov 6 2025 8:12 PM

Group 1 Candidates Meet Minister Damodara Raja Narasimha

హైదరాబాద్‌:  సెప్టెంబర్‌ నెలలో అపాయింట్‌మెంట్‌ లెటర్లు ఇచ్చి  ఇప్పటివరకూ పోస్టింగ్‌ ఆర్డర్లు ఇవ్వకపోవడంపై తెలంగాణకు చెందిన గ్రూప్‌-1 అభ్యర్థులు ఆందోళనగా ఉన్నారు. అపాయింట్‌మెంట్‌ లేఖలు ఇచ్చి నెలలు గడుస్తున్నా ఇప్పటివరకూ పోస్టింగ్‌ ఇవ్వకపోవడంపై ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.  ఈ మేరకు మంత్రి దామోదర రాజనర్సింహతో గ్రూప్‌-1 అభ్యర్థులు ఈరోజు(గురువారం, నవంబర్‌ 6వ తేదీ) భేటీ అయ్యారు. తమ పోస్టింగ్‌ అంశానికి సంబంధించి మంత్రి రాజనర్సింహకు విన్నవించారు. 

ఈ ఏడాది సెప్టెంబర్‌ నెలలో టీజీపీఎస్సీ ద్వారా ఎంపికైన 562 గ్రూప్‌-1 అభ్యర్థులకు తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి నియామక పత్రాలను అందజేసిన సంగతి తెలిసిందే.. ఈ నియామక పత్రాలను హైదరాబాద్‌లోని శిల్పకళావేదికలో ఒక కార్యక్రమంలో అందించారు. గ్రూప్‌-1 విజేతలకు తెలంగాణ పునర్నిర్మాణ బాధ్యత ఉందని సీఎం ఈ సందర్భంగా వ్యాఖ్యానించారు. 
 ఈ సందర్భంగా, తల్లిదండ్రుల విషయంలో నిర్లక్ష్యం వహిస్తే జీతంలోంచి కొంత కట్ చేసి వారి ఖాతాల్లో వేస్తామని కూడా సీఎం రేవంత్‌ హెచ్చరించారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

'సంతాన ప్రాప్తిరస్తు' ట్రైలర్‌ ఈవెంట్‌లో సినీ ప్రముఖులు (ఫోటోలు)
photo 2

కాంత ట్రైలర్‌ లాంచ్‌.. ఒకే వేదికపై దుల్కర్‌, రానా (ఫోటోలు)
photo 3

ఎన్నికల వేళ అరుదైన చిత్రాలు.. బిహార్‌ ఓటర్ల ప్రత్యేక (ఫొటోలు)
photo 4

#KotiDeepotsavam : ఎన్టీఆర్ స్టేడియంలో ఘనంగా కోటి దీపోత్సవం (ఫొటోలు)
photo 5

విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై కోటి దీపోత్సవం (ఫొటోలు)

Video

View all
Anchor Eswar Reveals Sensational Facts On Chandrababu Karakatta Palace 1
Video_icon

చంద్రబాబు గుండెల్లో బుల్లెట్ ట్రైన్లు కరకట్టపై యాంకర్ ఈశ్వర్ సంచలన నిజాలు
Bihar Elections Updates Highest Ever in State History 2
Video_icon

బీహార్ లో రికార్డు స్థాయిలో ఓటింగ్... ఓటర్లకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేసిన సీఈసీ జ్ఞానేశ్ కుమార్
Victims Family Reveals SHOCKING Facts About Power Failure At KGH 3
Video_icon

KGH: విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోయి పనిచేయని వైద్య పరికరాలు
Semiconductor Manufacturing Unit Proposal in Orvakal 4
Video_icon

భారీ పెట్టుబడి ప్రతిపాదనకు ఆమోదం తెలప డానికి సిద్ధం
Lakhs of People Dying in Road Accidents Every Year 5
Video_icon

రోడ్డు ప్రమాదాల్లో ఏటా ఇన్ని లక్షల మంది చనిపోతున్నారా?
Advertisement
 