సాక్షి,రంగారెడ్డి: రాజేంద్రనగర్‌లో దారుణం చోటుచేసుకంఉది. చింతల్ మెట్ హకీం హిల్స్ వద్ద రోడ్డు పై నడుచుకుంటూ వెళుతున్న ఓ యువతిని కొందురు గుర్తుతెలియని యువకాలు కారుతో ఢీకొట్టి చంపేందుకు ప్రయత్నించారు. యువతిని ఢీ కొట్టిన దండగులు వెంటనే కారుతో పారిపోయారు. రోడ్డుపై కారును ముందుకు తీసుకొని వెళ్లి రివర్స్ చేసి మరి ఎదురుగా వస్తున్న యువతిని ఢీ కొట్టారు. ఈ దృశ్యాలన్నీ సీసీటీవీ కెమెరాలో స్పష్టంగా రికార్డ్ అయింది. రక్తపు మడుగులో రోడ్డు పడి పోయిన యువతిని స్థానికులు గమనించి హుటాహుటిన ఆసుపత్రికి తరలించారు.

యువతి పరిస్థితి ప్రస్తుతం విషమంగా ఉన్నట్లు వైద్యులు తెలిపారు. పోలీసులు రోడ్డు ప్రమాదంగా కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. అయితే సీసీటీవీ ఫుటేజీలో మాత్రం స్పష్టంగా రోడ్డు పక్కన నుంచి వనడుచుకుంటూ వెళుతున్న యువతిని కారుతో ఢీ కొట్టి పారిపోయినట్లు తెలుస్తోంది.ఈ వ్యవహారంపై పలు అనుమానాలు వ్యక్తం అవుతున్నాయి. అది రోడ్డు ప్రమాదమా? లేక హత్య అనే విషయాన్ని పోలీసులు తేల్చాల్సి ఉంది.

A 19 yr old woman sustained serious injuries after she was hit by a car, while she was walking on the road side footpath, when the driver of a car rammed into her, at Chintalmet at Rajendranagar in Hyderabad on Wednesday, she is undergoing treatment. pic.twitter.com/pFofLzI8zT

