 అమావాస్య వేళ ఘోరం.. మృతదేహం తల మాయం | adilabad young man incident | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

అమావాస్య వేళ ఘోరం.. మృతదేహం తల మాయం

Jan 22 2026 10:59 AM | Updated on Jan 22 2026 11:09 AM

adilabad young man incident

ఆదిలాబాద్ జిల్లా: ఏడాది క్రితం పాతిపెట్టిన మృతదేహాన్ని గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు మూడు రోజుల క్రితం బయటకు తీసి తలభాగం అపహరించుకుపోయారు. ఆదిలాబాద్‌ జిల్లా ఇచ్చోడ మండలంలో ఈ ఘటన ఆలస్యంగా వెలుగు చూసింది. మండలంలోని ఇస్లాంనగర్‌ గ్రామానికి చెందిన లాండ్గె వెంకట్‌ (19) 2024, నవంబర్‌ 19న వ్యవసాయ పనులు చేస్తూ ప్రమాదవశాత్తు బావిలో పడి మృతి చెందాడు. కుటుంబ సభ్యులు అతని మృతదేహానికి తమ పొలంలోనే అంత్యక్రియలు నిర్వహించారు. 

అయితే పాతిపెట్టిన మృతదేహాన్ని గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు ఇటీవల వెలికి తీశారు. ఆ ప్రాంతంలో గుంత తీసి ఉండటాన్ని మంగళవారం గుర్తించిన మృతుడి సోదరుడు దీపక్‌ పోలీసులకు సమాచారం అందించాడు. మృతదేహంలో తల భాగాన్ని వారు ఎత్తుకెళ్లినట్లు తెలుస్తోంది. గత∙ ఆదివారం పుష్య అమావాస్య కావడంతో.. తల భాగాన్ని తీసుకెళ్లి ఉండవచ్చనే చర్చ సాగుతోంది. దీనిపై ఎస్‌హెచ్‌వో బండారి రాజును వివరణ కోరగా.. కుటుంబ సభ్యుల ఫిర్యాదు మేరకు కేసు దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు.   

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఫుల్‌ జోష్‌లో బిగ్‌బాస్‌ విష్ణు ప్రియ (ఫోటోలు)
photo 2

ఎల్లే లిస్ట్ అవార్డులు 2026...మెరిసిన బాలీవుడ్ తారలు (ఫొటోలు)
photo 3

కాలుదువ్వుతూ..రంకెలేస్తూ రంగంపేట జల్లికట్టు (ఫొటోలు)
photo 4

కడప : అంగరంగ వైభవంగా శ్రీ సీతారాముల కళ్యాణం..హాజరైన వైఎస్ అవినాష్ రెడ్డి (ఫొటోలు)
photo 5

అభిషేక్‌ శర్మ మెరుపు ఇన్నింగ్స్‌..తొలి టి20లో భారత్‌ ఘనవిజయం (ఫొటోలు)

Video

View all
Drunk Peoples Fight In Gajuwaka Video Goes On Viral 1
Video_icon

మందు బాబుల వీరంగం.. పిడిగుద్దులతో దాడి
Watch Live YS Jagan Mohan Reddy Press Meet 2
Video_icon

Watch Live: YS జగన్ మోహన్ రెడ్డి సంచలన ప్రెస్ మీట్
Reason Behind Nandyal Bus Fire Accident 3
Video_icon

నంద్యాల బస్సు ప్రమాదం ఎలా జరిగిందంటే
Chiranjeevis Mana Shankara Vara Prasad Garu Crosses 300 Crore At Box Office 4
Video_icon

300 కోట్లతో బాక్సాఫీస్ బద్దలు కొట్టిన బాస్
ACB Traps Hanumakonda Deputy Collector Venkat Reddy 5
Video_icon

అవినీతి అనకొండ.. రూ.7.6 కోట్ల ఆస్తుల సీజ్
Advertisement
 