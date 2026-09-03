ప్రాజెక్ట్‌ సంజీవని.. 15 బ్రీత్ అనలైజర్ల అందజేత

సాక్షి, హైదరాబాద్: నగరంలో ట్రాఫిక్ నిబంధనల అమలును మరింత పటిష్టం చేసేందుకు కీలక అడుగు పడింది. 'సేవ్లైఫ్ ఫౌండేషన్' (SLF) హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్ పోలీసులకు 15 అత్యాధునిక బ్రీత్ అనలైజర్లను అందజేసింది. 'వర్టిస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ట్రస్ట్' మద్దతుతో నడుస్తున్న 'ప్రాజెక్ట్ సంజీవని'లో భాగంగా ఈ పరికరాలను పంపిణీ చేసినట్లు తెలిపింది. హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్ పోలీస్ జాయింట్ కమిషనర్ (IPS) డి. జోయల్ డేవిస్, వర్టిస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ట్రస్ట్ చీఫ్ ఆపరేటింగ్ ఆఫీసర్ జి.వి.ఎమ్. కిరణ్ బాబు సమక్షంలో ఈ కార్యక్రమం జరిగింది.
ఈ హ్యాండోవర్ 'ప్రాజెక్ట్ సంజీవని'లో ఒక భాగం. ఇది దేశంలోనే మొదటి పూర్తి స్థాయి రోడ్డు ప్రమాదాల తక్షణ వైద్య సహాయం హైవే రెస్క్యూ ప్రోటోకాల్. తెలంగాణ ప్రభుత్వం, నేషనల్ హైవేస్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా సహకారంతో సేవ్లైఫ్ ఫౌండేషన్ ఈ పైలట్ ప్రాజెక్ట్ను అమలు చేస్తోంది. హైదరాబాద్ నుండి ఆదిలాబాద్ వరకు ఉన్న 251 కిలోమీటర్ల 'NH-44' కారిడార్లో దీనిని నిర్వహిస్తున్నారు. ప్రమాదాలు జరిగినప్పుడు అత్యవసర సేవలు అందించేందుకు 2026 ఏప్రిల్లో ఈ ప్రాజెక్ట్ ప్రారంభమైంది. ఇప్పుడు అందిన సరికొత్త బ్రీత్ అనలైజర్ల ద్వారా ప్రమాదాలు జరగకుండా ముందస్తుగా అడ్డుకునేందుకు, డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ తనిఖీలను వేగంగా నిర్వహించేందుకు ట్రాఫిక్ పోలీసులకు వీలవుతుంది.
మద్యం సేవించి వాహనాలు నడపడం వల్ల దేశవ్యాప్తంగా 2024లోనే 3,200 మందికి పైగా ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఈ కొత్త పరికరాల వల్ల స్పాట్లోనే వేగంగా, స్పష్టమైన ఆధారాలతో డ్రైవర్లను పరీక్షించే వీలుంటుంది. దీనివల్ల నిందితులపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవడం సులువవుతుంది. ఈ ప్రాజెక్ట్ను తెలంగాణలోని ఇతర జాతీయ రహదారులతో పాటు దేశవ్యాప్తంగా విస్తరించాలని అధికారులు లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు.
ఈ సందర్భంగా హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్ పోలీస్ జాయింట్ కమిషనర్ (IPS) డి. జోయల్ డేవిస్ మాట్లాడుతూ, నగరంలో రోడ్డు భద్రతను మెరుగుపరచడానికి మరియు ప్రజల ప్రాణాలను కాపాడటానికి ట్రాఫిక్ పోలీస్ విభాగం ఎల్లప్పుడూ కట్టుబడి ఉంటుందని చెప్పారు. రోడ్డుపై తమ అధికారులు ఎదుర్కొనే అతిపెద్ద సవాళ్లలో డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ ఒకటి అని, దీనిపై కఠినమైన నిఘా ఉంచడం చాలా ముఖ్యమని పేర్కొన్నారు. 'ప్రాజెక్ట్ సంజీవని' కింద అందిన ఈ బ్రీత్ అనలైజర్లు తమ అధికారుల సామర్థ్యాన్ని మరింత పెంచుతాయని, మద్యం తాగి వాహనాలు నడిపే వారిని వేగంగా, కచ్చితత్వంతో పట్టుకోవడానికి ఇవి సహాయపడతాయని తెలిపారు. తమకు మద్దతుగా నిలిచిన సేవ్లైఫ్ ఫౌండేషన్ మరియు వర్టిస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ట్రస్ట్కు ఆయన ధన్యవాదాలు తెలిపారు.