న్యూఢిల్లీ: భారత్‌, న్యూజిలాండ్‌ జట్ల మధ్య ప్రపంచ టెస్ట్ ఛాంపియన్‌షిప్ ఫైనల్ రసవత్తరంగా సాగుతున్న వేల, రియల్‌ హీరో సోనూ సూద్‌కు ఓ భారత అభిమాని ట్విటర్‌ వేదికగా ఓ వింత రిక్వెస్ట్‌ పెట్టాడు. న్యూజిలాండ్‌ తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో భాగంగా ఆ జట్టు కెప్టెన్‌ కేన్‌ విలియమ్సన్‌ అడ్డుగోడలా మారి 177 బంతుల్లో 49 పరుగులు చేసి కివీస్‌కు స్వల్ప ఆధిక్యాన్ని అందించిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో సాగర్‌ అనే ఓ భారత అభిమాని సోనూ సూద్‌కు చేసిన ట్వీట్‌ వైరల్‌గా మారింది. ‘హ‌లో సోనూ సూద్.. ద‌య‌చేసి విలియ‌మ్స‌న్‌ను పెవిలియ‌న్‌కు పంపండి’ అంటూ సాగర్‌ చేసిన ట్వీట్ నెట్టింట హల్‌చల్‌ చేసింది.

Hello @SonuSood, please Williamson ko pavilion bhej do

— Sagar (@sagarcasm) June 22, 2021