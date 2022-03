India Take On Pakistan In Womens ODI World Cup 2022: గతేడాది పురుషుల టీ20 ప్రపంచకప్‌లో చిరకాల ప్రత్యర్ధి పాకిస్థాన్‌ చేతిలో ఎదురైన ఘోర పరాభవానికి భారత మహిళల జట్టు ప్రతీకారం తీర్చుకోవాలని భావిస్తుంది. మ‌హిళ‌ల వన్డే ప్రపంచక‌ప్‌లో భాగంగా రేపు (మార్చి 6) పాక్‌తో జరగబోయే మ్యాచ్‌లో టీమిండియా అమీతుమీ తేల్చుకోనుంది. న్యూజిలాండ్‌లోని మౌంట్ మౌంగ‌నూయి ఈ మ్యాచ్‌కు వేదిక కానుంది.

Pakistan and India captains exchanging greetings on the eve of their match. How excited are you? #CWC22 #BackOurGirls pic.twitter.com/fTEawDeiUI

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) March 5, 2022