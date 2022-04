IPL 2022: పంజాబ్‌ కింగ్స్‌తో నిన్న (ఏప్రిల్‌ 17) జరిగిన మ్యాచ్‌లో ఉగ్రరూపం (4/28) ప్రదర్శించిన సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబద్‌ పేసర్‌ ఉమ్రాన్‌ మాలిక్‌పై తెలంగాణ మంత్రి కేటీఆర్‌ ప్రశంసల వర్షం కురిపించాడు. ట్విటర్‌ వేదికగా కశ్మీరి యంగ్‌ గన్‌ను ఆకాశానికెత్తాడు. భీకరమైన పేస్‌తో కూడిన నమ్మశక్యం కాని స్పెల్‌.. ఐపీఎల్‌ చరిత్రలోనే అత్యుత్తమ ఓవర్‌.. టేక్‌ ఎ బౌ యంగ్‌ మ్యాన్‌ అంటూ అభినందనలతో ముంచెత్తాడు. ఇందుకు ఉమ్రాన్‌ ఆఖరి ఓవర్‌ గణాంకాలకు సంబంధించిన ఫోటోను జోడించి ట్విటర్‌లో షేర్‌ చేశాడు. మంత్రి కేటీఆర్‌ చేసిన ఈ ట్వీట్‌ వైరలవుతోంది. మంత్రి కేటీఆర్‌ ఎంత బిజీ షెడ్యూల్‌ ఉన్నా క్రికెట్‌ను తప్పక ఫాలో అవుతాడన్న విషయం తెలిసిందే.

What an unbelievable spell full of raw pace #UmranMalik 🔥👏

Take a bow young man 👍 By far probably the best ever over in IPL pic.twitter.com/nxZdBQyOVv

