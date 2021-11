11-11-2021

11-11-2021

Babar Azam Becomes Quickest To Reach 2500 T20I Runs: టీ20 ప్రపంచకప్‌-2021లో భాగంగా ఆసీస్‌తో జరుగుతున్న రెండో...

11-11-2021

Mohammad Rizwan First Batsman Complete 1000 Runs One Year T20I Histrory.. పాకిస్తాన్‌ ఓపెనర్‌ మహ్మద్‌ రిజ్వాన్‌ టి20...

11-11-2021

Impossible To Beat Pakistan Says PCB Cheif Ramiz Raja: టీ20 ప్రపంచకప్‌-2021లో వరుస విజయాలు సాధించి సెమీస్‌కు...

11-11-2021

11-11-2021

Nov 11, 2021, 17:19 IST

Reason Why New Zeland Proving Worlds Best Team Again And Again.. టి20 ప్రపంచకప్‌ 2021లో న్యూజిలాండ్‌ ఇంగ్లండ్‌ను...