T20 WC 2021 India Vs Pakistan Rivalry.. టీమిండియా- పాకిస్తాన్‌ మధ్య మ్యాచ్‌ అంటేనే హై వోల్టేజ్‌ టెన్షన్‌ ఉంటుంది. అక్టోబర్‌ 24న జరగబోయే టీమిండియా, పాకిస్తాన్‌ మ్యాచ్‌కోసం ఇరు దేశాలు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నాయి. ఇండియా-పాక్‌ మ్యాచ్‌ కోసం స్టార్‌స్పోర్ట్స్‌ నెట్‌వర్క్‌ కూడా ఎదురుచూస్తున్నట్లు గా కనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే టీమిండియా- పాక్‌ మ్యాచ్‌కు టీఆర్పీ రేటింగ్‌ వేరే లెవల్లో ఉంటుంది. దాదాపు టి20 ప్రపంచకప్‌ ఫైనల్‌ టీఆర్పీ రేటింగ్‌కు ఈ మ్యాచ్‌ రేటింగ్‌ సమానంగా ఉండే అవకాశాలున్నాయి.

ఇక మౌకా.. మౌకా అంటూ సరికొత్తగా యాడ్‌ను డిజైన్‌ చేసి మార్కెట్‌లోకి వదిలిన స్టార్‌స్పోర్ట్స్‌​ యాజమాన్యం మరో కొత్త యాడ్‌ను తీసుకొచ్చింది. మ్యాచ్‌ చూసేందుకు దుబాయ్‌ వచ్చిన పాక్‌ అభిమానికి ''బై వన్‌.. బ్రేక్‌ వన్‌'' అంటూ ఇండియా అభిమాని గిఫ్ట్‌ ఇవ్వడం ట్రండింగ్‌లో ఉన్న సంగతి తెలిసిందే. తాజాగా మ్యాచ్‌పై వేడి పెంచేందుకు మరో కొత్త యాడ్‌ను తీసుకొచ్చింది. ఈ యాడ్‌లో ఇరు జట్ల అభిమానులు మ్యాచ్‌ విన్నర్ల పేర్లను తమదైన శైలిలో వెల్లడిస్తారు. ''పాక్‌ అభిమాని బాద్షా బాబర్ అనగానే.. వెంటనే టీమిండియా అభిమాని కింగ్‌ కోహ్లి అని పేర్కొంటాడు. ‌అలా.. అప్పా షేర్‌ షాహిన్‌.. బుమ్‌ బుమ్‌ బుమ్రా.. రన్‌మెషిన్‌ రిజ్వాన్‌.. హిట్‌మాన్‌ రోహిత్‌.. ఫ్రొఫెసర్‌ హఫీజ్‌.. సర్‌ జడేజా'' అంటూ వీడియో ఇన్‌కంప్లీట్‌గా ఉండిపోతుంది. ఇక చివర్లో యుద్ధం కొనసాగుతూనే ఉంటుంది.. అక్టోబర్‌ 24న తేల్చుకుందాం అంటూ వీడియో ముగుస్తుంది. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో మరోసారి ట్రెండింగ్‌గా మారింది.

ICC Men's #T20WorldCup ke ⚔️ se pehle, shuru ho chuka hai Maukaman aur Lovely Paaji ka 🤜🤛! 💥

Who'll grab the #MaukaMauka to brag this time in #INDvPAK?#Buy1Break1Free | Oct 24, Broadcast: 7 PM, Match: 7:30 PM | Star Sports & Disney+Hotstar pic.twitter.com/arSEQw3WHd

— Star Sports (@StarSportsIndia) October 19, 2021