హైదరాబాద్‌లో ఐపీఎల్‌ ఫీవర్‌ అప్పుడే మొదలైంది. లీగ్‌ ప్రారంభానికి రెండు వారాలకు పైగా సమయం ఉండగానే సన్‌రైజర్స్‌ ఆటగాళ్లు ఒక్కొక్కరుగా నగరానికి చేరుకుంటున్నారు. హోం గ్రౌండ్‌ అయిన ఉప్పల్‌ స్టేడియంలో అందుబాటులో ఉన్న ఆటగాళ్లతో ఇవాళ తొలి టీమ్‌ మీటింగ్‌ జరిగింది. స్టార్‌ బౌలర్‌ టి నటరాజన్‌, లోకల్‌ ఆటగాళ్లు కొందరు ఇవాళ జరిగిన ప్రాక్టీస్‌లో పాల్గొన్నారు.

First team huddle of the season at Uppal ft. a whole lotta orange 🥹🧡 pic.twitter.com/JV4dvzwicE

ఆటగాళ్లకు చెందిన కొన్ని ఫోటోలను సన్‌రైజర్స్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌ ట్విటర్‌లో పోస్ట్‌ చేసింది. ఎస్‌ఆర్‌హెచ్‌ టీమ్‌ ఈ సీజన్‌ తొలి మ్యాచ్‌ను మార్చి 23వ తేదీన ఆడనుంది. కోల్‌కతాలోని ఈడెన్‌ గార్డెన్స్‌లో జరిగే ఆ మ్యాచ్‌లో ఆరెంజ్‌ ఆర్మీ లోకల్‌ టీమ్‌ కేకేఆర్‌ను ఢీకొంటుంది. తొలి విడతలో విడుదల చేసిన ఫిక్షర్స్‌లో సన్‌రైజర్స్‌ నాలుగు మ్యాచ్‌లు ఆడనుంది.

మార్చి 27న ముంబై ఇండియన్స్‌తో, మార్చి 31 గుజరాత్‌ టైటాన్స్‌తో, ఏప్రిల్‌ 5 చెన్నై సూపర్‌కింగ్స్‌తో సన్‌రైజర్స్‌ తలపడనుంది. వీటిలో ముంబై ఇండియన్స్‌, సీఎస్‌కే మ్యాచ్‌లు హైదరాబాద్‌లో జరుగనుండగా.. గుజరాత్‌తో మ్యాచ్‌కు అహ్మదాబాద్‌ వేదిక కానుంది.

Mark your dates, #OrangeArmy 😍

We start our 🔥 days against the Knights 🧡💜

And we’ll see you at Uppal on the 27th 😍#IPL2024 #IPLSchedule pic.twitter.com/j9kuIIDyfE

— SunRisers Hyderabad (@SunRisers) February 22, 2024